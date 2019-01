Flavio Briatore, il futuro del figlio e il rapporto con la Gregoraci: ecco cosa rivela

Flavio Briatore parla del futuro di suo figlio e del rapporto con Elisabetta Gregoraci

In un’intervista al settimanale Oggi, Flavio Briatore si lascia andare a delle lunghe dichiarazioni. L’argomento principale trattato dal noto imprenditore è Nathan Falco, il figlio nato dall’amore con Elisabetta Gregoraci. Briatore ci tiene a fare un quadro ben preciso di quello che sarà il futuro del bambino. Oggi, quest’ultimo ha solo 9 anni. È nato nel marzo nel 2010 e vive a Monte Carlo con entrambi i genitori, nonostante la separazione della coppia avvenuta proprio negli ultimi mesi del 2018. A detta dell’imprenditore, il figlio sembra stare in perfetta armonia sia con lui che con, l’ormai, ex moglie. Ma, ecco cosa ha rivelato Flavio alla rivista. I progetti per il futuro di Nathan e i rapporti attuali con la showgirl calabrese.

Flavio Briatore manderà il figlio a lavorare dopo gli studi

Afferma e confessa Briatore: “Mio figlio Nathan andrà in collegio, poi subito dopo a lavorare. Falco sa già che a 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Non può mica restare a Monte Carlo a vita. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me”. Dunque, il futuro del piccolo sembra essere già stato scelto dal padre. Infatti, Flavio continua dicendo: “Se volesse andare all’università? Non ne vedo la ragione. Sarò io stesso a formarlo. A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito. Lui sa che avrà una responsabilità. Lo sto crescendo mostrandogli l’importanza di un buon team”. Ma, chissà cosa ne pensa la Gregoraci a tal proposito. Sarà d’accordo con la decisione del suo ex marito sul futuro del figlio?

Quali sono, oggi, i rapporti con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?

Dopo aver a lungo parlato di quel che farà Nathan da grande, Flavio accenna anche qualcosina sul rapporto attuale con Elisabetta Gregoraci, ormai sua ex moglie. “Siamo due bravi genitori, focalizzati entrambi su nostro figlio. Restiamo una famiglia e Falco cresce sereno e amato”. Arriveranno repliche o risposte dalla stessa ex signora Briatore?