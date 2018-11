Elisabetta Gregoraci torna single e vola in Kenya con Briatore: il gossip

By

Elisabetta Gregoraci di nuovo single, è finita con il fidanzato Francesco: ritorno di fiamma con Flavio Briatore?

Elisabetta Gregoraci è di nuovo single. Sembrerebbe essere ufficialmente finita tra lei e Francesco, il fidanzato che, nell’ultimo anno, aveva preso il posto di Flavio Briatore nella sua vita. I motivi della rottura? Non li sappiamo. Quello che possiamo dirvi però, grazie alle ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, è che la showgirl pare essere di nuovo vicina all’ex marito. Ritorno di fiamma con Briatore? Forse è troppo presto per dirlo (e anche un po’ azzardato). Il rapporto tra due, tuttavia, sembrerebbe essere oggi tranquillo e disteso. Tanto da spingere molti a chiedersi: Non è che qui gatta ci cova?

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco si sono lasciati: la showgirl vola in Kenya con Briatore e il figlio Nathan

Ad alimentare il gossip sul presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sarebbe anche l’ultima decisione presa dalla showgirl, ovvero: quella di concedersi una vacanza insieme all’ex marito e al figlio Nathan. La coppia, stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, tra poche settimane partirà per il Kenya. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, la Gregoraci e Briatore annunciavano la loro separazione. Di annuncio, oggi, dobbiamo forse aspettarcene un altro adesso? Magari quello di un ricongiungimento?

Flavio Briatore, è finita con Taylor Mega: rapporti tesi con Elisabetta Gregoraci

Molto scalpore aveva fatto qualche mese fa la notizia che vedeva Flavio Briatore legato sentimentalmente a Taylor Mega, una ragazza più giovane di lui di ben 44 anni. A non vedere di buon occhio la loro storia, comunque, pare fosse in primis Elisabetta Gregoraci (per saperne di più sull’incontro – scontro avvenuto tra le due donne clicca qui). Tra Taylor e Briatore, però, è ormai finita, e single adesso lo è anche Elisabetta. La famiglia si riunirà presto? Staremo a vedere.