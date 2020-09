Flavio Briatore guarito dal Coronavirus: ritorno a casa e prime uscite

Flavio Briatore non ha più il Coronavirus. In questa calda domenica di settembre è giunta la notizia del suo tampone negativo. L’imprenditore è già tornato alla sua vita di sempre, come testimonia anche il suo profilo Instagram. Adesso è libero di farlo, non deve più rispettare la quarantena né l’isolamento. La notizia della sua guarigione è giunta stamattina dall’Ansa, che ha appreso del tampone negativo di Briatore da alcune persone vicine all’imprenditore. In realtà per avere una maggiore sicurezza di guarigione i tamponi negativi devono essere due, consecutivi. E pare che per Briatore sia andata esattamente così: dopo due tamponi con esito negativo, è finalmente tornato a casa sua a Montecarlo. Come ben saprete, infatti, l’ex marito della Gregoraci ha trascorso la quarantena in Italia, precisamente ospite a casa di Daniela Santanché.

Briatore non ha più il Coronavirus: due tamponi negativi lo dichiarano guarito

Dopo la notizia della sua positività al Coronavirus ad agosto c’è stato un bel trambusto intorno a Briatore. Le sue parole sul Covid prima e il suo tampone positivo dopo hanno scatenato polemiche su polemiche, soprattutto quando si è parlato del motivo del suo ricovero in ospedale. Dopo la notizia della sua positività infatti era saltato fuori che in realtà si trovasse in ospedale per un problema di prostatite. In ogni caso Briatore non ha mai manifestato sintomi gravi da Coronavirus, anche perché dopo pochi giorni è stato subito dimesso. Uscito dall’ospedale è stato necessario trovare un posto in Italia che potesse ospitarlo e permettergli di curarsi e trascorrere la convalescenza in isolamento. E così in suo aiuto è arrivata l’amica Daniela Santanché. Si trovava a casa sua dal 29 agosto, sono trascorse quindi poco più di due settimane da quei giorni e il peggio è stato scongiurato.

Flavio Briatore è guarito dal Coronavirus, il rientro a Montecarlo

Le condizioni di Briatore infatti sono rimaste stabili e non c’è stato alcun peggioramento, anzi tutt’altro visto che oggi è risultato due volte negativo al Coronavirus ed è di fatti guarito. Per questo tra le sue stories su Instagram è possibile vederlo a passeggio per la città. Ed è impossibile non notare nel riflesso della vetrina di un negozio che Briatore passeggia indossando la mascherina.