Briatore dimesso domani: cure per Coronavirus a casa

Flavio Briatore è pronto per essere dimesso dal San Raffaele di Milano. Qui è stato ricoverato per problemi non legati al Coronavirus; anche se, durante la sua permanenza in ospedale, è risultato positivo al tampone. Dopo le cure per la sua prostatite recidiva, l’imprenditore potrà ritornare nella sua casa per continuare le cure farmacologiche per combattere il Covid-19. La notizia del ricovero in ospedale di Briatore ha fatto chiacchierare molto e ha diviso le persone. C’è chi ha cercato di proteggerlo a spada tratta, chi invece ne ha approfittato per dimostrare che le discoteche (compreso il Billionaire) non avrebbero dovuto aprire per nessuna ragione. Il manager ha spiegato che ha imposto ai suoi clienti di rispettare le norme anti-covid necessarie per evitare il contagio. Non gli avrebbero però dato ascolto. Giustificazioni, le sue, che non hanno fatto altro che scatenare altre polemiche. Ma adesso come sta Flavio Briatore? Verrà dimesso davvero domani?

Flavio Briatore news oggi: verrà dimesso domani

Dopo aver precisato di non esser stato intubato, è stato diramato un comunicato stampa con cui viene spiegato che Briatore verrà dimesso domani. Non si sa precisamente l’ora, anche se, durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate è stato detto che probabilmente potrà lasciare il San Raffaele in mattinata. L’IRCCS di via Olgettina fa sapere che l’imprenditore ha la possibilità come tutti di lasciare la struttura ospedaliera per continuare la terapia in isolamento domiciliare. Non è stato ricoverato perché presentava tutti quei sintomi riconducili al Coronavirus, ma per una grave forma di prostatite. Lo stesso Briatore è voluto intervenire nelle ultime ore per sgonfiare alcune notizie sul suo conto e, una volta che ritornerà nella sua abitazione, potrà fare maggiore chiarezza su quello che gli è accaduto.

Coronavirus, le cure di Briatore a casa

La prima ad aver annunciato che Flavio Briatore non era stato ricoverato per il Covid-19 è stata la politica Daniela Santanchè. Lei, grande amica del proprietario del Billionaire, ha fatto sapere a tutti che soffre di una prostatite recidiva, per la quale era finito in ospedale anche qualche mese prima. Briatore, tutto sommato, sta bene e sicuramente conosceremo presto altri aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.