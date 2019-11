Briatore e Benedetta, lui smentisce ma qualcosa non torna: il retroscena

Flavio Briatore e Benedetta, lui smentisce la relazione con la 20enne ma qualcosa non torna: il retroscena

Flavio Briatore è tornato al centro del gossip negli scorsi giorni. Il magazine Chi lo ha immortalato nel suo resort in Kenya in teneri e intimi atteggiamenti con Benedetta, una ragazza più giovane di lui di 49 anni. Lei, di fatto, ha confermato sui social la frequentazione mentre lui, a stretto giro, interpellato da Novella 2000, ha parlato soltanto di amicizia. Oggi, la rivista diretta da Alfonso Signorini è però tornata alla ‘carica’, contro-smentendo l’imprenditore. Nella fattispecie il settimanale ha pubblicato altre foto ‘africane’, scrivendo che il rapporto continua a essere coltivato nonostante Briatore dica il contrario…

Briatore: “Benedetta è solo un’amica”. Chi: “Peccato che le foto dimostrino il contrario e che alle sue smentite non crede proprio nessuno”

“Lui, per prudenza, smentisce, anzi afferma di essere single. Peccato che le foto dimostrino il contrario e che alle sue smentite non crede proprio nessuno“, scrive il settimanale Chi. Dunque? Dove sta la verità? Chissà… Nel frattempo ha fatto molto rumore l’opinione di Elisabetta Gregoraci che commentando via social la situazione dell’ex marito ha tuonato un: “Mi fa rabbrividire”. Ma non è finita qui, perché alla conduttrice ha replicato Selvaggia Lucarelli che sulle colonne de Il Fatto Quotidiano l’ha ‘strigliata’.

Selvaggia Lucarelli, l’affondo sull’ex moglie di Briatore

Nella rubrica ‘Lettere Selvagge’ de Il Fatto Quotidiano, una lettrice ha scritto alla Lucarelli, facendole notare che la Gregoraci, la quale si è scagliata contro la presunta ‘giovane’ relazione di Briatore, avrebbe avuto una storia simile. Con chi? Proprio con lui, visto che quando si conobbero lei aveva 26 anni e lui 30 di più. “Non avevo ragionato su quanto poco, in effetti, la Gregoraci si possa permettere di giudicare una relazione del genere”, ha risposto Selvaggia alla lettrice, “Ora, per coerenza, mi aspetto anche che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni.”