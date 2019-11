Elisabetta Gregoraci strigliata dalla Lucarelli. E Briatore nega il flirt

Elisabetta Gregoraci strigliata da Selvaggia Lucarelli. E intanto Briatore nega il flirt con la ragazza ventenne: “Solo un’amica”

Settimana rovente per Flavio Briatore che è stato paparazzato da Chi in compagnia di una 20enne, intento a donarle baci e coccole. Gli scatti hanno subito scaldato la cronaca rosa e non solo. La sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, circa la situazione ha tuonato: “Fa rabbrividire!”. Nella giornata di ieri è intervenuta anche la giovane ragazza, affermando che è stata stregata dall’intelligenza dell’imprenditore. Peccato che quest’ultimo, poche ore fa, abbia smentito il flirt. “Ma va, è solo un’amica”, ha confessato al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. E sempre nelle ultime ore, sulla vicenda è piombata anche Selvaggia Lucarelli, implacabile opinionista tv e giornalista, la quale ha dato una ‘strigliata’ alla Gregoraci.

Selvaggia su Elisabetta: “”Ora, per coerenza, mi aspetto anche che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni”

Nella rubrica ospitata dal Fatto Quotidiano e intitolata ‘Lettere Selvagge’, una lettrice ha analizzato la situazione di Briatore e della 20enne, raccontando di aver vissuto una situazione simile in gioventù. La donna ha anche sostenuto che la Gregoraci stessa, che ha tuonato contro l’ex marito, dopotutto è stata protagonista di una situazione analoga visto che quando si è messa assieme a Flavio nel 2006 aveva 26 anni e lui 56. Alla luce di tale analisi, è giunta la strigliata della Lucarelli. “Non avevo ragionato su quanto poco, in effetti, la Gregoraci si possa permettere di giudicare una relazione del genere”, scrive Selvaggia, “Ora, per coerenza, mi aspetto anche che critichi i mega yacht e i locali per ricchi con nomi cafoni.”

Briatore e Benedetta: il flirt tra smentite e conferme

Il gossip che ha coinvolto Briatore e Benedetta, la giovane 20enne di 49 anni più giovane di lui, conserva però un piccolo mistero. Perché l’imprenditore ha smentito il flirt quando poche ore prima la donna ha fatto intendere di frequentarlo, sostenendo di essere stata colpita e ‘affondata’ dalla sua intelligenza? Chissà…