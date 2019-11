Briatore, la giovane fidanzata rompe il silenzio: ecco perché sta con lui

Flavio Briatore, la giovane fidanzata (49 anni in meno di lui) rompe il silenzio sulla relazione e sbotta: ecco perché sta con l’imprenditore

Hanno fatto molto rumore le foto pubblicate dal magazine Chi che ha ritratto Flavio Briatore in atteggiamenti amorevoli con Benedetta, una ragazza di 49 anni più giovane di lui. Sulla questione è piombata anche Elisabetta Gregoraci che ha riservato all’ex marito pensieri tutt’altro che carini. “Fa rabbrividire”, ha chiosato su Instagram la conduttrice, a proposito del gossip che ha coinvolto Briatore. Oggi, per la prima volta, ha invece parlato Benedetta. Anche lei si è espressa via social, confermando che la relazione c’è e spiegando, a muso duro (è intervenuta rispondendo a chi l’ha criticata), perché sta con un uomo di 69 anni.

Benedetta: “L’intelligenza non invecchia mai”

Sotto all’ultimo post Instagram pubblicato da Benedetta, alcuni utenti hanno chiesto delucidazioni alla ragazza circa il suo rapporto con Briatore. Per farlo, non hanno usato modi garbatissimi, per restare nell’ambito degli eufemismi. “Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno?”, la domanda diretta di un fan. “L’intelligenza non invecchia mai”, il flash di Benedetta. Ma non è finita qui. Altro attacco, altra risposta fulminea. “Che schifo… Vendersi per case e soldi: povero mondo”, “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Dunque da un lato Benedetta conferma implicitamente che la relazione con Briatore c’è, dall’altro fa sapere di essere stata stregata dall’intelligenza dell’imprenditore.

Elisabetta Gregoraci sull’ex marito: “Fa rabbrividire”

Nelle scorse ore, sulla nuova relazione di Briatore è intervenuta anche l’ex moglie, rispondendo ad alcuni fan su Instagram. “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, ha scritto un utente sotto a un post di Elisabetta che ha tuonato: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. E ancora: a una fan che ha detto che Briatore stavolta ha scombussolato “gli equilibri di età tra uomo e donna”, prestando il fianco a “battutine e battutacce”, la Gregoraci ha risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura”.