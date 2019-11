Elisabetta Gregoraci: Briatore-20enne? La showgirl tuona sull’ex marito

Elisabetta Gregoraci commenta amaramente il gossip sull’ex Briatore (paparazzato con una donna più giovane di 49 anni). La conduttrice tuona sull’ex marito. Poi altre confessioni sul passato: “Sì, ho sopportato tanto”

Negli scorsi giorni il magazine Chi ha paparazzato Flavio Briatore in compagnia di una giovanissima donna, che ha 49 anni meno di lui. Il gossip è divampato in un amen, raggiungendo anche Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, attualmente, si trova dall’altra parte del mondo, più precisamente in California, essendosi concessa una vacanza con il figlio Nathan Flaco. Sempre attivissima su Instagram, ha trovato anche il tempo per commentare la cronaca rosa che ha riguardato il suo ex. E per lui ha avuto parole tutt’altro che carine.

Nuovo flirt di Briatore? “Più che destabilizzare fa rabbrividire”

“Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, ha scritto un utente sotto a un post Instagram di Elisabetta che ha tuonato: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. Parole chiare, nette, che non hanno bisogno di interpretazioni. Ma non è finita qui: a una fan che ha detto che Briatore stavolta ha scombussolato “gli equilibri di età tra uomo e donna“, prestando il fianco a battutine e battutacce, la Gregoraci ha risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura“. C’è poi stato un terzo intervento da parte della conduttrice, più stringato rispetto agli altri ma probabilmente più significativo.

Elisabetta Gregoraci, i commenti su Briatore: “Sì, ho sopportato tanto in questi anni”

“… Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni”, il pensiero di una fan alla quale Elisabetta ha risposto con un lapidario: “Tanto”. Che cosa intenderà la showgirl con quel “tanto”? Le congetture si sprecano. Quel che però è più importante è che oggi Elisabetta sia tranquilla e serena. E lo è ancor più in questo preciso momento fatto di giorni spensierati al fianco del suo ometto Nathan: America, vacanza e famiglia. Tutto il resto è noia…