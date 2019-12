Flavio Briatore, addio Benedetta: Natale insieme ad Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme a Natale 2019

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso il Natale insieme. L’ex coppia di coniugi si è riunita a Dubai, dove ha passato la notte del 24 dicembre in compagnia del figlio Nathan Falco, che oggi ha nove anni. Sono stati proprio Elisabetta e Briatore a condividere uno scatto insieme sui rispettivi profili Instagram. Una scelta che è piaciuta ai follower di entrambi, che hanno apprezzato il modo in cui la showgirl calabrese e l’imprenditore sono andati avanti dopo la fine del loro matrimonio. Ma nonostante il feeling ritrovato sembra che non ci sia alcun ritorno di fiamma tra la Gregoraci e Flavio. Anche se la prima ha chiuso la sua travagliata relazione con Francesco mentre lui ha mollato su due piedi la ventenne Benedetta.

Flavio Briatore: è già finita con la ventenne Benedetta

“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”, ha rivelato il settimanale Chi, nel numero in edicola da martedì 24 dicembre. Dunque la ragazza – che tanto ha fatto discutere per via della giovane età – si è rivelata solo l’ennesimo flirt passeggero per Briatore, che ha preferito chiudere il rapporto e trascorrere il Natale insieme all’ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci contraria alla nuova relazione di Flavio

La breve storia d’amore tra Flavio Briatore e Benedetta aveva mandato su tutte le furie Elisabetta Gregoraci, che si era lamentata sui social network. E alla fine, a quanto pare, l’imprenditore ha dato retta alla conduttrice di Made in Sud, per la quale prova da sempre stima e ammirazione.