Briatore, così ha lasciato Benedetta dopo un weekend a Londra: lo spiffero

Briatore torna single. Weekend romantico a Londra con Benedetta e poi l’addio: ecco come l’imprenditore ha lasciato la giovane, lo spiffero di Chi

Continua a mormorare il gossip su Flavio Briatore. Il magazine Chi ha spifferato che la liaison con la giovanissima Benedetta sarebbe giunta al capolinea, dopo un weekend romantico trascorso a Londra. I condizionali sono d’obbligo, visto che l’ex marito della Gregoraci non ha mai confermato la relazione parlando solo di una semplice amicizia. La rivista diretta da Alfonso Signorini, però, la pensa in maniera diversa e fa sapere che i due in realtà si sono frequentati anche di recente nella capitale inglese, per poi interrompere il rapporto. La pietra l’avrebbe messa lui, con un semplice sms.

“Feste da single per Flavio Briatore”

“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”. Questo lo spiffero fatto fuoriuscire da Chi Magazine che ha così concluso l’indiscrezione: “Il suo cuore batte ancora per l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?”. Difficile, verrebbe da dire, anche se non è un mistero che i due ex coniugi mantengano buoni rapporti. Infatti non è raro pizzicarli assieme, mentre trascorrono del tempo con il figlio Nathan Falco. Una bella re-union familiare c’è stata pochi giorni fa, in quei di Monte Carlo. Addirittura l’imprenditore ha dedicato alla sua ex delle dolci Stories su Instagram.

Elisabetta e Flavio, attriti superati: i due ex mantengono un buon rapporto

Pare che Flavio non se la sia nemmeno presa troppo per le esternazioni che Elisabetta ha fatto nelle scorse settimane. Dopo che è divampato il gossip su Benedetta e il suo ex marito, la conduttrice ha commentato lo scoop con un secco “Fa rabbrividire”. Forse una reazione istintiva, ma non certo legata a gelosia e cattiveria.