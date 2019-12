Briatore a pranzo con Elisabetta Gregoraci: oltre le polemiche

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, la famiglia prima di tutto: dopo le frecciatine, la conduttrice a pranzo con l’ex marito

Circa un mese e mezzo fa, Elisabetta Gregoraci tuonava sull’ex marito Flavio Briatore. “Fa rabbrividire”, scriveva, rispondendo a una fan su Instagram e commentando il gossip che aveva travolto l’imprenditore piemontese. Gossip che si riferiva a Benedetta, giovane di 49 anni più giovane di lui. La voce è stata presto archiviata (Briatore stesso ha smentito la relazione, definendo la ragazza “un’amica e nulla più”) e le frecciate della conduttrice pare che non abbiamo lasciato strascichi nei rapporti con Flavio. Oggi infatti i due sono apparsi insieme, mostrandosi sereni a pranzo.

Gregoraci e Briatore a Monte Carlo: il pranzo domenicale

Briatore, nelle scorse ore, ha pubblicato delle Stories su Instagram, riprendendo l’ex moglie con tanto di didascalia “Cute (carina, ndr)”. I due sono stati a pranzo assieme a Monte Carlo. Naturalmente, con loro, c’era il figlio Nathan Falco. Insomma, la famiglia prima di tutto. Le esternazioni recenti di Elisabetta nei confronti del presunto flirt di Flavio con Benedetta sono quindi state tranquillamente digerite dal diretto interessato che continua a essere chiacchieratissimo. Di recente, è tornata a parlare di lui anche una sua ex, Taylor Mega. La celebre influencer, intervenuta a #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4), ha narrato alcuni retroscena del flirt avuto con lui. Ricordiamo che quando fu spifferata la liaison, Taylor non era ancora così celebre.

Taylor Mega sul flirt con Briatore: “La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito”

“Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt, io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui”, ha dichiarato Taylor Mega circa il legame condiviso con Briatore. Un legame ‘segreto’, scoperto dalla stampa solo in seguito. “La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito”, ha concluso l’influencer, confermando di aver frequentato l’imprenditore e chiudendo definitivamente la questione.