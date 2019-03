Isola dei famosi: Flavia Vento difende Fabrizio Corona dopo il “Caso Riccardo Fogli”

Anche Flavia Vento è scesa in campo per dire la sua sul caso Corona-Fogli scoppiato nell’ultima chiacchieratissima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. La showgirl e attrice romana, che ha partecipato al reality ben due volte, ha scritto un tweet in difesa dell’ex re dei paparazzi per poi cancellarlo poco dopo. Ma come mai? Forse si è pentita? Chissà! Resta il fatto che quasi furibonda, la Vento ha chiesto di smetterla di attaccare e criticare Fabrizio Corona enunciando, o almeno provandoci, la genesi del Gossip. Ecco le sue testuali parole, affidate ad un tweet: “Il gossip nasce a Hollywood con le vere star, Marylin Marlon (scritto proprio in questo modo, ndr). Chi tradiva veniva messo sui giornali, era appunto gossip. Siete degli ignoranti. In Italia di star non c’è nessuno. E quindi tacete tutti”.

Flavia Vento difende Fabrizio Corona su Twitter e poi cancella il post

Dopo aver espresso la sua opinione e difeso Fabrizio Corona (che ha chiesto scusa a Riccardo Fogli), l’ex Dea della Fortuna de Il Lotto alle otto ha cancellato il post per poi sostituirlo con un altro. Flavia Vento nel suo secondo tweet afferma: “Mi spiego così capite! A Hollywood nascevano le star negli anni 50! Con loro nasceva il gossip ricordiamo Marylin con Kennedy, Elvis Presley. Fabrizio Corona fa gossip, scandali, ma non siamo più in quell’epoca e di star in Italia non c’è nessuno! I giornali vendono per questo”. Discorso un po’ intrigato sulla storia del gossip e dove parla ancora di Fabrizio Corona, ma senza difenderlo a spada tratta come nel tweet originale, dove addirittura apostrofa come “ignoranti” chi lo avrebbe criticato.

Flavia Vento e Fabrizio Corona: il rapporto

Flavia Vento ha preso le parti di Fabrizio Corona dopo il grosso polverone alzato a L’Isola per aver affermato di poter provare il tradimento della moglie di Riccardo fogli. Della Vento e di Corona si era parlato dopo la lite tra lui e Ilary Blasi. Flavia, infatti, circa 14 anni fa dichiarò di aver trascorso una notte di passione con Totti a pochi giorni dalle nozze, quando Ilary era incinta del primo figlio. Una vicenda che sembra aver fatto molto soffrire la Blasi. Dopo la lite tra i due di circa un anno fa, FlaviaVento sempre su Twitter lanciò un altro messaggio, forse provocatorio, sempre a Fabrizio: “Invito Fabrizio Corona a venire a al santuario della madonna delle rose a pregare”, scrisse postando un selfie con il rosario. “Nessuna delle sue ex lo ha portato in chiesa a farsi benedire. Ce lo porto io”.