Fabrizio Corona news sul caso Riccardo Fogli: dichiarazioni ex re dei paparazzi

Come promesso, Fabrizio Corona ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso Riccardo Fogli, scoppiato qualche giorno fa all’Isola dei Famosi. Nel suo ufficio milanese l’ex re dei paparazzi ha incontrato alcuni giornalisti per fare chiarezza sulla vicenda del presunto tradimento. Come riporta Il Fatto Quotidiano, Corona ha dichiarato: “Hanno fatto di tutto affinché andassi in trasmissione ma non ci sono andato. Non ho preso una lira per questo video. Ho risposto a mio modo a Fogli. Poi il messaggio è stato montato. È stato mandato grezzo alla redazione, poi montato. Immagino che Mediaset e Magnolia l’abbiano visto, montato in un determinato modo”.

Fabrizio Corona chiede scusa a Riccardo Fogli

Subito dopo Corona ha pubblicamente chiesto scusa al cantante dei Pooh: “Il pianto di Fogli è stato quello di una persona ferita, di una persona impotente, che non poteva fare la figura del duro. Ho provato a immedesimarmi in lui e mi sono rivisto in galera. Qui viene la parte umana. Non ho dormito tre giorni. Ho ferito una persona che non meritava di essere ferita, non bisogna fare del male alle persone impotenti. Dal punto di vista umano mi sento una merda e gli chiedo scusa, non andava fatto. Questo è stato il punto più basso della mia carriera”. Ma nonostante questo Fabrizio ha continuato a difendere il suo lavoro: “Il mio giornale dà notizie ed è giusto che le dia. Cosa c’è di male a dare una notizia? In quel momento era giusto fare quel video messaggio, perché ho risposto a un’accusa, era giusto lo facessi”.

Fabrizio Corona: “Forse pubblicheremo tutto”

“Forse pubblicheremo tutta la verità, le prove e le dichiarazioni di Celli, visto che ci vuole denunciare per diffamazione. Non pubblicheremo il video integrale perché è di Magnolia e Mediaset. Celli? Siamo amici da vent’anni”, ha aggiunto Fabrizio Corona. Su Belen Rodriguez, che l’ha attaccato su Instagram lunedì sera, ha invece detto: “Lei aveva ragione. Cecilia mi ha scritto su Whatsapp, Belen l’ha fatto pubblicamente. Essendo stata la mia ex fidanzata, finisci su tutti i siti. Non doveva scriverlo. Ovviamente era un attacco a me: poteva scrivermelo in privato”.

Fabrizio Corona: stoccata ad Alda D’Eusanio

Fabrizio Corona ha avuto qualcosa da ridire pure su Alda D’Eusanio, opinionista dell’Isola dei Famosi con la quale non ha un buon rapporto da anni. “Quando fai l’opinionisti devi dare opinioni giuste e devi essere coerente. Non dev’essere personalizzata. Il mezzo pubblico non deve essere usato per combattere le tue battaglie personali. Cosa significa merita di tornare in galera? Merito di tornare in galera per un video messaggio? Non credo. Alessia Marcuzzi in questo momento ha l’obbligo di schierarsi e dire la sua perché è il capitano di questa nave. Io ho fatto il mio”, ha sottolineato.