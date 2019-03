Jeremias e Belen contro Corona? I fratelli Rodriguez stanno con Fogli

Jeremias e Belen contro Fabrizio Corona: i Rodriguez prendono le difese di Riccardo Fogli

Jeremias e Belen si sono schierati. Dopo aver ascoltato le parole di Corona, i fratelli Rodriguez hanno detto la loro sull’affaire che ruota attorno al matrimonio di Riccardo Fogli e Karin Trentini. A quanto pare, i due argentini non hanno assolutamente gradito il gesto dell’ex re dei paparazzi. I telespettatori erano senza dubbio curiosi di sapere cosa pensassero, su quanto accaduto in diretta, l’ex fidanzata e l’ex cognato di Fabrizio. Entrambi hanno chiarito la loro posizione e sia le parole della showgirl che quelle dell’ormai ex naufrago hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Isola dei Famosi, Jeremias e Belen con Riccardo Fogli: le parole contro Fabrizio Corona

Belen non ha assolutamente apprezzato le parole di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli. L’ex re dei paparazzi ha dato la sua versione dei fatti riguardo la presunta relazione extra-coniugale tra Karin Trentini e Giampaolo Celli. Davanti al gesto del suo ex, la Rodriguez non è riuscita a restarsene in silenzio e ha rotto il silenzio attraverso una storia Instagram in cui si vede Riccardo abbracciare Alvin. “Dico solo… che schifo, non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più valore? #chevergogna!” Seppur non abbia fatto nomi, lo sfogo della donna pare sia indirizzato proprio al comportamento tenuto da Corona.

Jeremias contro Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi? La strana frase prima di lasciare la Palapa

Prima di lasciare definitivamente e per sempre la Palapa, Jeremias Rodriguez ha abbracciato Riccardo Fogli e si è lasciato scappare una frase chiara e tonda. “Ti sistemo tutto che quelle persone non contano.” A chi si riferiva l’ex concorrente dell’Isola?! Quasi sicuramente a Corona. Vedremo a questo punto cosa accadrà nei prossimi giorni e se i diritte interessati decideranno di chiarire la loro posizione nei confronti di questo spiacevole gossip.