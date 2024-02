Fiorello su Chiara Ferragni-Fedez rottura, poi stoccata al Codacons

La notizia sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez ha fatto il giro dei giornali e del web. In questi due giorni non si parla d’altro. Dopo un periodo trascorso tra alti e bassi dopo il Festival di Sanremo 2023, pare che la storia d’amore sia giunta al capolinea. Non c’è ancora stata una conferma ufficiale da parte dei Ferragnez. Pertanto, i fan della coppia sperano ancora che ciò non sia vero e, nel frattempo, a dire la sua ci pensa Fiorello.

Nel corso del suo programma mattutino Viva Rai2, lo showman ha commentato la notizia della rottura dei Ferragnez. “Tutti, tutti i giornali ne parlano. Pensate, oggi i social hanno i follower a mezz’asta“, ironizza Fiorello, riferendosi ai milioni di fan che negli anni la coppia ha conquistato. “In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di loro!”, sottolineando il fatto che ormai da mesi il Paese sembra concentrato su ciò che accade in casa Ferragnez.

Detto ciò, Fiorello ha puntato poi l’attenzione sulle teorie che stanno facendo il giro del web nelle ultime ore. Scendendo nel dettaglio, c’è chi è convinto che dietro le notizie di rottura di Chiara Ferragni e Fedez ci sia in realtà frutto di una strategia. La tattica sarebbe legata al caso Balocco, che vede ancora oggi l’imprenditrice digitale protagonista di una bufera.

Ma quale sarebbe lo scopo di questa strategia? Spostare l’attenzione di fan e media sulla coppia che esplode, per rendere meno pressante l’attenzione e l’interesse che c’è sul caso beneficenze della Ferragni.

“C’è la teoria del complotto, pare che i Ferragni non siano mai sulla Luna. Chi vivrà vedrà, adesso lei va da Fabio Fazio, sempre che il Codacons lo permetta”

Come dichiara Fiorello, c’è la probabilità che l’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa non vada in onda domenica. Questo perché il Codacons ha nuovamente preso la palla al balzo per colpire i Ferragnez, chiedendo esplicitamente a Fabio Fazio di non dare alcuna possibilità di ottenere visibilità all’imprenditrice. Su questo punto, Fiorello ha le idee chiare:

“Signor Codacons, se dovessimo togliere tutti gli indagati che sono andati ospiti nei programmi, dovremmo togliere Floris, Berlinguer, Vespa. Che è la prima volta che un indagato va ospite in un programma? Io non ci vedo niente di male”

Una chiara stoccata quella dello showman, che in effetti non fa buchi. Non è di certo la prima volta che una persona con problemi legati a vicende giudiziarie vadano in televisione. Eppure il Codacons non ritiene giusto che Ferragni si unisca a questa lista. Non resta che attendere per capire come si evolverà la situazione e se l’imprenditrice riuscirà ad andare in onda sul piccolo schermo con la sua intervista nel salotto di Che Tempo Che Fa domenica.