Balocco/Ferragni, Fedez furioso con la moglie: non sapeva dei soldi

Terremoto in casa Ferragnez, secondo quanto riportato dall’Inkiesta, sembra che il rapper non fosse a conoscenza dell’accordo tra Balocco e la moglie e che, dopo la multa dell’Antitrust, si sarebbe infuriato.

A una settimana dalla notizia del Pandoro gate, emergono retroscena sempre più scottanti e questa volta riguardano anche Fedez. Mentre la famiglia è immersa in questo polverone mediatico, sembra che tra i coniugi ci siano molte tensioni. Ciò dovuto al fatto che l’influencer non si stata chiara nemmeno con il marito, riguardo l’affare con Balocco.

Anzi, secondo queste indiscrezioni, dopo la multa dell’Antitrust, sembra che sia stato proprio lui a costringerla a fare la donazione all’ospedale Regina Margherita. Sempre lui l’avrebbe spinta a fare il famoso video di scuse.

Inoltre, circola anche un altro rumor. Dopo lo scandalo, pare che Fedez voglia licenziare il manager di lei, Federico Maria D’Amato, ritenendolo colpevole di tutta questa storia. Ad oggi, a cercare di calmare la situazione tra la coppia, risulta essere fondamentale il ruolo del padre del rapper. Nonostante ciò, persone vicino a loro, hanno fatto sapere che i due non si trovano “chiusi in casa a piangere” o a trovare una soluzione per cercare di deviare l’attenzione, bensì, sono impegnati con i preparativi per partire per le vacanze natalizie.

Il caso Balocco- Ferragni

Una settimana fa, l’Anti-trust ha multato Chiara Ferragni. L’influencer a Natale 2022 ha venduto dei pandori, in collaborazione con Balocco, dichiarando che il ricavato sarebbe andato in beneficenza ai bambini malati di tumore all’ospedale Regina Margherita. In realtà si è scoperto che per “quell’operazione benefica” Chiara ha intascato una grossa somma di denaro e che, da parte dell’influencer, non veniva fatta nessuna donazione.

Dopo qualche giorno la Ferragni ha deciso di pubblicare un video di scuse dove ha promesso di donare un milione di euro all’ospedale. Ad oggi, però, in molti hanno perso la fiducia nei suoi confronti, che continua a perdere follower. Nel frattempo, si sta indagando anche su un’altra “operazione benefica” che la riguarda: la vendita delle uova di Pasqua 2023.