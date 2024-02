Fedez e Ferragni “si sono lasciati”: la conferma e la reazione di lei

Fedez se ne è andato di casa, con Chiara Ferragni è finita. Lui le avrebbe rinfacciato i problemi giudiziari in cui è incappata, facendo ancor più acuire la crisi che era in atto dal Sanremo 2023, quando il rapper rubò a tratti la scena alla moglie innescando una serie di polemiche. Questa la bomba lanciata da Dagospia. Ad avallare l’indiscrezione è anche Il Corriere della Sera che ha riferito di aver avuto conferma che il cantante avrebbe veramente abbandonato il tetto coniugale. Il quotidiano di via Solferino ha inoltre riportato fedelmente il retroscena di Dagospia, dandolo per veritiero.

E Chiara Ferragni e Fedez come hanno reagito alle indiscrezioni sul loro conto? Il rapper, al momento, tiene la bocca cucitissima. L’influencer cremonese, dopo che è uscita la bomba gossippara, ha avuto una curiosa reazione. Tra le sue Story Instagram si è immortalata mentre fa palestra, chiosando “back at it”, vale a dire “sono tornata”. Ancor più interessanti sono i contenuti che ha postato la star di Instagram nella serata di mercoledì 21 febbraio.

“Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi, ciò che non è accettabile è smettere”. Questa la dedica fatta alla Ferragni su un libro che sta leggendo. L’influencer ha voluto condividerla in un momento di riflessione. Altra massima lanciata ai suoi followers: “La forza non è la fuori, è dentro di te”. La frase è stata commentata da Chiara con un pensiero personale: “Per chiunque abbia bisogno di sentirselo dire”. Il tutto poche ore prima che uscisse la notizia di Dagospia.

Dunque pare che i problemi di coppia dei Ferragnez, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno, siano reali e non montati a tavolino come escamotage di distrazione rispetto ai guai giudiziari che hanno travolto la Ferragni dal cosiddetto “Balocco – gate” in poi.

D’altra parte, sempre ammesso e non concesso che Fedez se ne sia realmente andato di casa, che qualcosa non funzionasse lo si era compreso. I due da settimane conducono vite separate, trascorrendo il tempo ognuno per i fatti propri. Chiara con la sua famiglia d’origine, con la quale si è concessa diverse gite fuori Milano, il rapper dedicandosi ai suoi progetti professionali.