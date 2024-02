Ferragni e Fedez, favola finita: lui è andato via di casa

Ormai la notizia sembra certa: tra Chiara Ferragni e Fedez è finita. A dare l’esclusiva Dagospia che ha comunicato nuovi dettagli scottanti che andrebbero a confermare le voci delle ultime settimane.

Sembra infatti che la primi crisi ci sia stata l’anno scorso con gli avvenimenti di Sanremo. Nonostante Chiara sia stata molto vicina al marito mentre era malato, quando è finita lei sotto l’occhio del ciclone, lui non è stato capace di aiutarla. Con lo scoppio del pandoro gate, infatti, la crisi si è fatta più forte e Fedez non ha saputo riparare all’errore commesso dalla moglie.

La coppia sembra essere giunta ad un punto di ritorno e, secondo Dagospia, domenica 18 febbraio il rapper avrebbe fatto le valigie e se ne sarebbe andato di casa. Si mormora che la decisione sia stata presa da lei che voleva compiere questo passo già da un po’. Infatti, si sostiene che abbia rimandato questa scelta solo per stare accanto al marito che non stava bene. Ma dopo che Fedez ha dimostrato di non essere capace di aiutarla, a seguito “dell’errore di comunicazione“, lei ha deciso di fargli fare le valige.

Il pandoro gate e gli errori di Fedez

A dicembre, come un fulmine a ciel sereno, è scoppiato il caso Balocco: Chiara Ferragni indagata per un’operazione di falsa beneficenza. Da quel momento la famiglia è stata sotto l’occhio del ciclone. In un primo momento i coniugi hanno cercato di trovare una soluzione, poi hanno optato per il silenzio social dato che le critiche ricevute sono state davvero molte.

Ma mentre Chiara, pian piano, ha cercato di ricostruire la sua immagine, Fedez ha commesso una serie di errori che hanno peggiorato la situazione. Prima l’attacco social a Myrta Merlino e poi lo sbaglio nell’accusare un utente qualsiasi di aver offeso suo figlio Leone, confondendone l’identità.

Ciò non ha fatto altro che peggiorare la loro situazione e già da un po’ si sta parlando di rottura. E mentre continuano ad uscire nomi di brand che si vogliono discostare dall’influencer e vengono aperte nuove indagini, sembra che anche il matrimonio ormai sia finito. Un periodo davvero difficile per i Ferragnez, almeno che questo non sia un modo per distogliere l’attenzione dai gravi errori commessi.