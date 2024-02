Chiara Ferragni e Fedez, l’ora più buia: fede sparita

Sono sempre di più gli indizi che portano a pensare ad una possibile crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Dallo scoppio dello scandalo del Balocco, la stabilità della coppia ha iniziato a vacillare. I due sono infatti passati dal condividere la maggior parte dei contenuti insieme, all’essere completamente assenti dai rispettivi social. Da lì, sono circolate diverse voci di rottura e c’è addirittura chi li avrebbe visti a Milano nello stesso palazzo di un noto divorzista. Il gossip si è diffuso in misura ancora maggiore dopo l’assenza della Ferragni e dei loro due figli al compleanno del papà di Fedez, con successivo viaggio in solitaria a Miami del rapper.

Proprio durante la vacanza, era trapelata la notizia secondo la quale il cantante avrebbe rivelato agli amici di non voler ancora chiedere il divorzio, ma di voler aspettare e prendersi una pausa prima di arrivare ad una decisione definitiva. Ebbene, nelle ultime ore, è stata Chiara Ferragni ad aver fatto due mosse abbastanza sospette. Prima, l’influencer ha cambiato la sua immagine profilo, scegliendo uno scatto in cui sono presenti solo i due figli, Vittoria e Leone, senza il marito. Ricordiamo che, prima del pandoro gate, entrambi erano soliti avere come foto profilo di Instagram l’intera famiglia.

Non solo, l’imprenditrice digitale ha poi pubblicato una foto della sua mano sinistra illuminata dalla luce del giorno che andava a formare un arcobaleno. “Choose the magic”, ha scritto nella storia. Ebbene, è stato inevitabile per molti notare come dall’anulare di Chiara sia sparita le fede nuziale. Dato gli insistenti rumors di crisi, alcuni hanno pensato che la Ferragni abbia voluto postare di proposito questa storia, così da dare un’indiretta conferma. Certo è che, considerando l’intensa attenzione dei media sulla coppia, sembra strano che non abbia riflettuto sulle possibili reazioni del pubblico.

D’altro canto, però, bisogna sottolineare che questa non è la prima volta che Chiara appare senza anello al dito. Dunque, è possibile che l’abbia tolto per motivi che prescindono dalla stabilità del matrimonio. Inoltre, solo pochi giorni fa, Fedez ha pubblicato dopo diverso tempo un video della moglie insieme alla piccola Vittoria, riaccendendo le speranze dei fan dei “Ferragnez“. A questo punto, non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti sulla coppia.