Fiorello irriconoscibile in vacanza: foto look sconvolto e ironia web

Sembrano ormai lontani i tempi in cui ogni mattina l’Italia si svegliava con il buonumore di Viva Rai 2, tra momenti esilaranti e varietà in strada. Dopo due anni di successi, Rosario Fiorello ha deciso di concedersi un meritato riposo, annunciando una pausa dalla tv. Nel frattempo, si gode l’estate, rigorosamente al mare. Chi lo incontra però, fa decisamente fatica a riconoscerlo. Poco fa è infatti spuntata una curiosa foto e lo showman sembra quasi un’altra persona.

Mentre alla Rai si è corsi subito ai ripari per realizzare un nuovo “mattin show“ adatto a sostituire quello che è stato uno dei prodotti di maggiore successo nella storia della loro seconda rete, Fiorello si è dato al relax, partendo per le vacanze estive.

Dopo alcune settimane nella sua amata Sicilia, il mattatore si trova ora al Forte Village in Sardegna, tappa fissa della sua estate, dove ogni anno incontra il suo amico Amadeus.

Data la fama dello showman, con il suo arrivo nel resort sono arrivate presto anche le foto di chi lo ha incontrato tra un bagno e l’altro.

Il nuovo look di Fiorello

In particolare, poco fa è spuntato su Instagram uno scatto in cui Fiorello posa con uno chef. C’è però qualcosa di strano. Se non fosse per la precisazione del cuoco che ha condiviso la foto infatti, probabilmente nessuno sarebbe riuscito a riconoscere il mattatore siciliano.

Barba folta e capelli lunghi: nel post Fiorello appare totalmente cambiato, con un look completamente diverso da quello con cui siamo abituati a vederlo.

La foto ha lasciato stupiti molti fan. Proprio per questo – nelle ultime ore – sta spopolando anche su X. Sono in molti infatti ad ironizzare sul nuovo stile del mattatore siciliano, scherzando sulla somiglianza con personaggi famosi reali o di fantasia.

C’è chi lo paragona a Tom Hanks in Cast Away, chi a George Clooney e chi a Flavio Briatore. Qualcuno poi, fa addirittura un fotomontaggio con uno scatto di Francesco Paolantoni e, effettivamente, la somiglianza c’è.

Che lo showman abbia voluto cambiare look per confondere i fan e concedersi maggiore relax senza correre il rischio di essere disturbato? Chissà… se così fosse però, con questo post possiamo dire che questo escamotage non è del tutto riuscito.