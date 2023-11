Fiorello fulmineo su Morgan: la bordata (giusta) a Sky

Come di consueto, nella puntata di VivaRai2! di mercoledì 22 novembre, Fiorello ha commentato le notizie più rilevanti della giornata. Chiaramente, lo showman non ha potuto fare a meno di menzionare quanto accaduto a Morgan: il giudice, infatti, è stato cacciato dal tavolo della giuria di X Factor. La decisione è arrivata in seguito alla polemica generatasi durante il live di giovedì 16 novembre, in cui Morgan è stato una vera mina vagante, finendo per litigare con tutti. Come se non bastasse, una serie di dichiarazioni contro il programma e di comportamenti inadeguati hanno infine portato Sky a optare per il licenziamento del musicista.

Fiorello: la stoccata a Sky e X Factor

Tuttavia, pare che la scelta di Sky e le motivazioni dietro il licenziamento di Morgan non abbiano convinto a pieno Fiorello. “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan”, ha sentenziato nel suo glass del Foro Italico. Il pensiero dello showman, in effetti, rispecchia quello di molti. In molti sostengono che Morgan non sarebbe dovuto essere preso proprio in considerazione per il ruolo, considerando i suoi noti precedenti non solo ad X Factor, ma anche in altre trasmissioni televisive.

Dunque, una volta che si prende la decisione di assumerlo e di volere la sua presenza in un programma, è probabilmente un po’ deleterio stupirsi per il suo essere sicuramente sopra le righe. “Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio”, ha poi dichiarato ironicamente Fiorello. Dopodiché, lo showman ha raccontato più in profondità il rapporto che lo lega al cantante. Nonostante le loro differenze li abbiamo portati a scontrarsi diverse volte, riconosce in lui un grande artista per il quale nutre una grande stima.

Scherzando con i compagni Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, ha parlato di possibili azioni legali di Morgan contro Sky o i suoi colleghi: “Poi denuncia Sky? Hanno 28 avvocati. I Ferragnez? Ne hanno 37. Può denunciare noi, che a difenderci abbiamo al massimo Luca Sardella”. In realtà, però, questa possibilità sembrerebbe essere totalmente esclusa. Fanpage ha svelato che, nella conferenza stampa tenutasi su Whatsapp ieri pomeriggio, Morgan ha dichiarato di non avere intenzione di fare causa. In questo momento, il cantante vorrebbe dedicarsi alla sua musica e alla sua arte e non starebbe pensando di agire nei confronti di Sky o la casa di produzione Fremantle.

Morgan e Fedez: si andrà per vie legali?

Il discorso, invece, sarebbe diverso per quanto riguarda Fedez. A quanto pare, il rapper avrebbe inviato dei messaggi a Morgan mentre si trovava in conferenza stampa con i giornalisti. “Attenzione, ho appena visto che c’è un vocale di Fedez. Aiuto, non ho il coraggio di sentirlo, ho paura!”, ha fatto sapere l’ex giudice di X Factor. Nelle ultime ore, il leader dei Bluvertigo ha lanciato pesanti accuse verso l’influencer, rivelando anche di essere stato pesantemente insultato nel backstage del talent show. Al momento Fedez non ha ancora commentato pubblicamente la vicenda, ma chissà se deciderà di agire legalmente contro l’ex collega.