Lo showman si è svelato in una nuova e lunga intervista, dove è tornato a parlare della sua amicizia con Amadeus e non solo

Dopo il Festival di Sanremo 2023, Rosario Fiorello ha rilasciato un’intervista per il nuovo numero di Chi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato come è arrivato ad accettare di condurre il Dopo Festival. Viva Rai 2! e Viva Sanremo! hanno registrato ottimi risultati dal 7 all’11 febbraio 2023, grazie anche alla presenza dell’amatissimo showman italiano che ha saputo intrattenere al meglio il pubblico di Rai 1. Tanti collegamenti con Amadeus, nel corso delle puntate, che hanno deliziato i telespettatori e lo stesso conduttore.

Infatti, Amadeus non ha mai nascosto il suo forte attaccamento a Fiorello. Ma prima di parlare della loro amicizia, in questa lunga intervista, lo showman ha ammesso che dietro le sue scelte c’è sempre il sostegno da parte di sua moglie Susanna. È lei che lo stimola a fare tutto ciò che lo rende infelice, anche quando l’ansia arriva e prende il sopravvento, impedendogli di godere dei suoi successi. A questo punto dell’intervista, ha rivelato che l’idea di fare questo Dopo Festival è arrivata proprio da sua moglie.

“È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l’idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua. ‘Visto che vuoi tanto vedere il Festival – mi ha detto – perché non sposti Viva Rai2! la sera?'”

Fiorello ha risposto anche a qualche domanda su Amadeus. Lo showman ha così parlato delle varie polemiche che sono nate nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Partendo dal gesto di Blanco di distruggere i fiori sul palco, finendo al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Sono diversi i colpi di scena che hanno caratterizzato questa edizione.

Amadeus è riuscito a rivoluzionare il Festival, facendolo diventare “il più social di tutti”, come ha fatto presente Fiorello. In effetti, nella prima e nell’ultima serata ha svolto il ruolo di co-conduttrice Chiara Ferragni, che ha creato per il conduttore un profilo social. Tanti giovani cantanti presenti in gara, che hanno portato una ventata d’aria nuova al Festival, ma anche artisti protagonisti da anni del panorama musicale, come Giorgia e Marco Mengoni.

“A parte le polemiche, che ormai dovranno metterle proprio nella scaletta perché lui, suo malgrado, le attira (ride, ndr), Amadeus ha stravolto il Festival. Lo ha cambiato, facendolo diventare il Festival 2.0., 3.0., 4.0., 5.0. Il suo Sanremo è il più social di tutti, ha raggiunto tutte le età, ha riportato i giovani, quelli che, ormai, non sapevano più cosa fosse il Festival e i risultati si sono visti”

Detto ciò, Fiorello ha anche precisato: “Quella con Ama è un’amicizia ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità”. Inoltre, lo showman ha espresso belle parole nei confronti di Gianni Morandi: “Quando c’è Gianni Morandi c’è il buonumore, quando c’è lui c’è il grande artista, la storia del costume italiano”.

Quando Amadeus gli ha annunciato che avrebbe chiesto a Morandi di accompagnarlo in questa nuova edizione di Sanremo, Fiorello si è detto entusiasta. “L’immagine di questo Festival è Gianni Morandi con la scopa in mano”, ha dichiarato.

Al suo fianco su Viva Rai2! c’era Alessia Marcuzzi, su cui ci ha tenuto a fare delle precisazioni, tutte positive. Ecco cosa ha dichiarato per la conduttrice di Boomerissima: