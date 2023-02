Blanco, distrutto tutto a Sanremo per finta? Amadeus rivela la verità

Blanco ha rubato la scena a tutti nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante, che ha vinto la kermesse musicale lo scorso anno in coppia con Mahmood, si è reso protagonista di un ignobile gesto sul palco dell’Ariston. Non riuscendo a sentire bene la sua voce in cuffia per problemi tecnici ha pensato bene di distruggere tutte le rose presenti sul palco, che sono state allestite come cornice del suo nuovo brano ‘L’isola delle rose’, che ha presentato fuori gara alla kermesse musicale guidata da Amadeus.

Secondo molti uno sketch ben organizzato per attirare l’attenzione su Sanremo 2023 ma in realtà, come spiegato da Amadeus a Viva Rai 2 di Fiorello, si è trattato di un fuori programma che ha lasciato di stucco pure il direttore artistico e conduttore dell’evento, che ha paragonato quanto accaduto all’episodio ormai cult di Morgan e Bugo del 2020.

Sanremo, Blanco ha distrutto i fiori per finta?

Amadeus ha dunque rivelato nel programma dell’amico Fiorello, in onda subito dopo la fine della prima puntata di Sanremo 2023:

“In realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, doveva fare qualcosa con i fiori, tipo rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo cosa stesse accadendo, come accade con Bugo e Morgan. Poi mi hanno buttato dentro e mi hanno detto “Vedi come fare”

Insomma, di programmato non c’è stato assolutamente nulla e Amadeus ha saputo gestire l’imprevisto con la sua solita calma e naturalezza.

Dopo la figuraccia Blanco si è rifugiato nel suo hotel con team e fidanzata, la ballerina Martina, e non ha rilasciato alcuna intervista. Nessuna dichiarazione pubblica neppure sui social network.

Tutti contro Blanco a Sanremo 2023

Il folle gesto di Blanco al Festival di Sanremo 2023 è stato condannato da tutti sui social network. Molti hanno fatto ironia sulla vicenda e sono stati creati meme ad hoc che sono diventati subito virali.

L’ex vincitore di Sanremo ha distrutto tutti i fiori sul palco, ha letteralmente preso a calci le rose rosse che lo circondavano non sapendo cosa fare. A fine esibizione si è beccato i fischi e i bu del Teatro Ariston.

Della vicenda hanno parlato anche alcuni siti web stranieri come lo spagnolo La Vanguardia. Il nome di Blanco è noto pure all’estero complice la partecipazione dello scorso anno all’Eurovision Song Contest, dove ha parteciato con Mahmood e la loro ‘Brividi’.