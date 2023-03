Scoppia la polemica per una frase pronunciata da Fiorello contro Tommaso Zorzi: ecco come ha reagito l’influencer

Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di “Viva Rai 2“, il fortunatissimo programma di Fiorello che viene trasmesso su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino. Tra gli ospiti, Amadeus e Beppe Fiorello, con cui lo showman ha fatto un meraviglioso duetto sulle note di “Summer on a solitary beach” di Franco Battiato. Lo show di Rai 2 è diventato un enorme successo, non solo in televisione, dove è riuscito a raggiungere la soglia di un milione di telespettatori, ma anche sui social. Il profilo Instagram di “Viva Rai” è super attivo e sempre pronto a condividere momenti inediti del dietro le quinte di ciò che succede ogni giorno a Via Asiago. Tuttavia, una storia condivisa oggi dall’account ufficiale della trasmissione ha suscitato non poche polemiche da parte del mondo del web.

Nella storia in questione si può vedere Fiorello che scherza prima della messa in onda insieme a due ballerini facenti parte del corpo di ballo ufficiale dello show: Cristian Prebibaj e Tommaso Stanzani. Parlando con qust’ultimo, il conduttore si è lasciato andare ad una frase che non è particolarmente piaciuta ad alcuni utenti sui social: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”. Con molta probabilità, ‘Fiore’ si stava riferendo a Tommaso Zorzi, con cui Stanzani ha avuto una storia lunga più di un anno. Inoltre, Zorzi ha pubblicato proprio pochi giorni fa un video in cui parlava commosso dell’ultimo attacco del governo Meloni alla comunità omosessuale. “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso”, aveva detto tra le lacrime. Per questo, in molti hanno pensato stesse parlando proprio di lui.

“Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera…”

Dicci di più Fiorello cosa ti turba delle lacrime di Tommaso Zorzi? pic.twitter.com/52gcSDINSU — Elisa???? (@EliiiLuc) March 22, 2023

Ebbene, i fan del vincitore del GF Vip 5 non hanno preso affatto bene quest’uscita e si sono scagliati contro il siciliano. Secondo molti di loro, il conduttore sarebbe stato totalmente fuori luogo considerando il delicato argomento che Zorzi stava affrontando e che l’aveva portato, per l’appunto, a piangere. “Schifata da questa cosa! Caro Fiorello chissà se tolgono i diritti a te cosa faresti?”, ha scritto un utente su Twitter. Per aggiunta, alcuni hanno attaccato anche Tommaso Stanzani, colpevole di essersi lasciato andare ad una spontanea risata dopo la battuta di Rosario.

Pare, inoltre, che lo stesso Tommaso Zorzi non abbia gradito affatto il commento di Fiorello, come si evince dalla sua ultima storia Instagram. L’influencer ha postato un video in cui si mostra alquanto amareggiato, con scritto: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”. Insomma, dopo la risposta di Tommaso, non resta che attendere per scoprire se anche il conduttore deciderà di affrontare l’argomento, magari nella nuova puntata di “Viva Rai 2”.