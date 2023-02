Giletti e le rivelazioni a Belve: “Non scorderò mai il gesto di Fiorello”

Massimo Giletti si svela a Belve con Francesca Fagnani, nel corso della puntata che andrà in onda oggi su Rai 2. Secondo quanto riporta in anteprima il sito di Davide Maggio, il conduttore parla del suo addio alla Rai. Un momento doloroso e abbastanza difficile quello che ha dovuto affrontare il volto di Non è l’arena. Ma è proprio nelle situazioni più complicate che una persona ha la possibilità di avere più consapevolezza di se stesso e di maturare.

“Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone”, dichiara Giletti a Belve. Non ha dubbi su cosa dovrebbe fare la Rai per convincerlo a tornare in uno dei suoi programma: “Il denaro non è mai stato importante, l’importante è la libertà. Essere liberi è la cosa fondamentale”.

Dunque, il conduttore di La7 non si farebbe di certo convincere attraverso un cachet. Francesca Fagnani ricorda al collega che in passato ha parlato ha parlato di un mandante politico legato al suo addio alla Rai. Su questo punto, Giletti ammette di aver avuto modo di intuire qualcosa al riguardo, di cui però non può essere sicuro: “Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni (…) So benissimo chi è ma non voglio dirlo”.

Pertanto, sembra che da parte dalla bocca di Giletti non uscirà alcun nome. La Fagnani lo mette con le spalle al muro portandolo a rivelare qualcosa sul motivo per cui non si è sentito sostenuto dai suoi colleghi a La7. Il conduttore precisa di aver ricevuto supporto da parte dei colleghi di altre reti, aggiungendo: “Se uno non sente di fare una cosa non la fa, però non può pensare che a distanza di tempo chi l’ha subita non la tiri fuori”.

Massimo Giletti approderà mai in casa Mediaset? Il conduttore ricorda di aver avuto incontri positivi “con gli uomini Mediaset”. Gli è dispiaciuto, però, non essere riuscito ad avere una conversazione con Pier Silvio Berlusconi. “Se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso”, assicura il conduttore. Ma ha più amici o nemici tra i suoi colleghi? Ecco che a questo punto dell’intervista Giletti cita Fiorello.

“Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”

Nel salotto di Belve su Rai 2, Giletti parla anche della sua vita privata. Francesca Fagnani tenta di sapere qualcosa di un amore nascosto da 10 anni, ma sembra che il conduttore non le dia le risposte che cerca. Conferma, però, che effettivamente nella sua vita c’è qualcuno. La conduttrice ironizza e chiede, a questo punto, se non sia un amore come Mark Caltagirone, il famoso fidanzato ‘fantasma’ di Pamela Prati.

Ammette che con le donne nella vita è stato “molto disonesto”. Si commuove, invece, parlando dei genitori: “Tornare a casa mi fa male, riavvolge il nastro di una vita”. Nel corso di questa nuova puntata di Belve, gli spettatori potranno assistere tra le varie interviste anche a quella di Carolina Crescentini.