Stasera andrà in onda una nuova puntata di Belve in prima serata su Rai Due e tra gli ospiti di Francesca Fagnani ci sarà anche Carolina Crescentini. L’attrice fa parte del cast della fortunatissima e amatissima fiction Mare Fuori, che ha trovato il successo su Rai Due ma soprattutto da quando è stata disponibile su Netflix. A febbraio è in onda su Rai Due con la terza stagione, già disponibile per intero su Rai Play in verità. Parlare di Mare Fuori è stato inevitabile nel corso dell’intervista a Belve e c’è un video anteprima di questo momento.

Tra gli argomenti affrontati ci sono anche le scene di sesso sul set e la Crescentini non ha potuto fare a meno di fare riferimento a un altro suo grande successo, ovvero la serie tv Boris. “Di atmosfera erotica c’è veramente molto poco, intorno hai 70 persone”, ha raccontato l’attrice a proposito di tali scene sul set. Poi la Fagnani ha domandato alla sua ospite se, potendo scegliere, eviterebbe di fare queste scene o se, al contrario, non le cambia nulla farle o meno. Carolina Crescentini ha risposto parlando di Boris:

“Se è necessario a livello drammaturgico lo faccio, però a volte non serve a niente. È come si diceva in Boris, gli sceneggiatori a un certo punto dicevano: famoli sc*pa’! Così, de botto”

Chi ha guardato la serie Boris sa bene a cosa si riferisce ed effettivamente i personaggi degli sceneggiatori agivano davvero così scrivendo le puntate di Gli occhi del cuore. Carolina interpretava la protagonista di questa fiction di cui si mostrava il dietro le quinte. L’attrice ha avuto la sensazione di essere in Boris durante una scena col comandante in Mare Fuori. “A un certo punto ci sono due latitanti – ha raccontato –, li abbiamo persi. Io e il comandante diciamo: ma diamogli un po’ di tempo!”. Insomma ciò che facevano gli sceneggiatori di Boris: “È quello, il famoli sco*a’ de botto!”.

Si è riferita al momento della fuga di Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari al termine della seconda stagione di Mare Fuori. In quell’episodio la direttrice e il comandante decidono di non mettersi subito sulle tracce dei due, che nel frattempo avevano interrotto il matrimonio di Naditza, e sono andati a casa della direttrice. Hanno concesso il “vantaggio” nella fuga ai tre, ma si sono anche presi un po’ di tempo per loro ed è scoppiata la passione.

Per scoprire cos’altro rivelerà Carolina Crescentini a Belve, magari sul suo ritorno in Mare Fuori, bisogna seguire la puntata di stasera.