Fiorella Mannoia: perché si è sposata con le scarpe da ginnastica

La foto del matrimonio di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco è diventata virale. Dopo 15 anni d’amore i due artisti sono convolati a nozze. Un rapporto solido e unico, capace di sconfiggere il pregiudizio dell’età. La Mannoia ha infatti 66 anni mentre l’ex Professore di Amici solo 41. Tutti si sono complimenti con i diretti interessati per il passo compiuto. Un passo importante, che rafforza legalmente l’unione tra i due, nata grazie alla passione per la musica.

Per il matrimonio con Carlo Di Francesco Fiorella Mannoia ha indossato un elegante e semplice tailleur bianco con delle scarpe da ginnastica. Più precisamente delle Converse d’argento, che hanno lasciato tutti spiazzati. Nessuna decolleté bianca o sandalo gioiello per la cerimonia civile con Di Francesco ma delle pratiche e sgargianti sneakers.

In una diretta Instagram Fiorella Mannoia ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto ricevuto in questi giorni. Sfoggiando la fede nunziale ha dichiarato:

“È successo. Daje e daje l’abbiamo fatto. Siamo andati su tutti i giornali! (risata, ndr). Però le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo s-t-r-e-p-i-t-o-s-o! Pensavo chissà quante critiche e invece no: un successo strepitoso! Sono contenta!”

Tanti, tantissimi, hanno infatti apprezzato la scelta controcorrente di Fiorella Mannoia. La cantante ha spiegato il motivo di questa decisione:

“Ma ve pare che potevo andare lì coi tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta. E poi ci stavano bene”

Fiorella Mannoia, al suo primo matrimonio così come Carlo Di Francesco, ha chiarito che al momento la luna di miele è stata rinviata. A causa della pandemia non è stato possibile organizzare un tradizionale viaggio di nozze. Non solo: in questo periodo Di Francesco è impegnato al Festival di Sanremo, dove è uno dei membri dell’orchestra.

Nel corso della sua diretta Instagram Fiorella Mannoia ha inoltre raccontato che lei e Carlo Di Francesco sono arrivati al Comune con la loro Smart. “Per l’occasione l’abbiamo lavata (ride, ndr). Durante la cerimonia mi sembrava tutto strano, dovevo trattenermi dal non ridere”, ha aggiunto.