Fiorella Mannoia e Di Francesco si sono sposati, look originali: la foto

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono sposati! C’era grande mistero sulla data del matrimonio dopo che è esploso il gossip e poco fa è arrivata la foto del grande giorno, che quindi è stato oggi. Le pubblicazioni di matrimonio erano arrivate a sorpresa, perché la cantante spesso si era detta contraria alle nozze, ma ancor più a sorpresa è arrivata la foto del grande giorno. Fiorella Mannoia invece ha subito condiviso uno scatto dopo aver detto sì al suo Carlo Di Francesco. E la foto ha raccolto migliaia di mi piace e tantissimi commenti di gente che si è congratulata con loro.

Quindi Fiorella Mannoia si è sposata oggi, lunedì 22 febbraio 2021, e ha reso ufficiale il suo legame con Di Francesco. Negli anni precedenti la coppia non ha mai avvertito il bisogno di ufficializzare la loro relazione, si sono sempre sentiti già marito e moglie. La cantante anzi spesso diceva di essere contraria al matrimonio. Poi qualcosa è cambiato, ma non si sa ancora cosa. Non molto tempo fa sono saltate fuori le pubblicazioni che hanno svelato il lieto evento in arrivo e oggi è spuntata la foto di Fiorella Mannoia e Di Francesco sposi.

Due sposi decisamente originali, non c’è che dire: nessun abito bianco in tulle o pizzo per la cantante. E niente smoking super classico per Di Francesco. I due hanno optato per dei look molto rock! Ma hanno scelto di rispettare i tradizionali colori della sposa e dello sposo. La Mannoia ha indossato un completo bianco con un gilet, sempre bianco. Forse di Dolce e Gabbana, visto il tag inserito nella didascalia. E ai piedi niente tacchi: un paio di Converse argentate, per stare comoda. Nella foto non si intravede neanche il bouquet, ma può darsi che era lì da qualche parte.

Carlo Di Francesco invece ha scelto un abito nero, con gilet e camicia bianca. Al collo un cravattino e ai piedi un paio di sneakers, nere con la gomma bianca. Non ha rinunciato però al fiore all’occhiello della giacca. “Dopo 15 anni… Ebbene…Sì!”, queste sono le uniche parole scritte dalla cantante nella didascalia che ha accompagnato la foto delle nozze. Ha aggiunto un cuore rosso e nulla più.