Fiorella Mannoia sposa Di Francesco: la cantante cambia idea sulle nozze

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sposano! Una notizia che ha sorpreso molti fan della cantante, visto che fino a poco tempo fa non sembrava convinta del matrimonio. Qualche mese fa aveva dichiarato infatti di non ritenere il matrimonio una priorità, secondo lei infatti le coppie dovrebbero stare insieme finché c’è amore e che forse il desiderio di non sposarsi nasceva dal fatto di non voler vedere la porta chiusa nella relazione. Evidentemente qualcosa è cambiato negli ultimi mesi, perché ha scelto di sposare Carlo Di Francesco, musicista ed ex professore di Amici di Maria De Filippi.

Dipiù ha pubblicato sull’ultimo numero in edicola le pubblicazioni di matrimonio, un documento ufficiale e inconfutabile che dimostra la volontà della coppia di convolare a nozze. Una notizia inaspettata, non c’è che dire, ma i due avranno avuto dei validi motivi per cambiare idea. O molto più semplicemente potrebbe essere stata una scelta mossa dall’amore, nulla più. La coppia non ha ancora parlato della notizia, ma i primi dettagli del matrimonio sono noti proprio grazie alle pubblicazioni.

Non si conosce la data del matrimonio, ma dalle prime indiscrezioni pare che ci sarà un rito religioso, anche perché la Mannoia non ha mai nascosto la sua fede. Nozze in chiesa quindi per la cantante, forse dopo l’impegno con Sanremo 2021. Di solito le pubblicazioni di matrimonio si fanno tre mesi prima del grande giorno. Quindi Fiorella potrebbe convolare a nozze poco dopo il Festival. Una decisione presa in barba al Covid, a quanto pare, o magari la coppia non sogna feste in grande e festeggerà con pochissimi intimi. O magari rimanderanno la festa a tempi migliori.

La differenza d’età fra i due non è mai stato un problema. La relazione è rimasta segreta a lungo prima di diventare di dominio pubblico. Sono stati bravi a stare lontani da occhi indiscreti, poi però sono stati scoperti. Solo nel 2017 infatti la relazione è diventata ufficiale. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine vero e proprio, stanno insieme da ben quattordici anni, da quando Fiorella chiamò Di Francesco per una consulenza su un suo album. Poi lo ha voluto come percussionista della sua band e in seguito è diventato anche il suo produttore.