Fiordelisi e la rottura con Donnamaria: colpa di amicizie sbagliate?

Antonella Fiordelisi, da poco di nuovo single, è tornata a parlare di una delle storie più importanti che ha avuto: quella con Edoardo Donnamaria. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip l’anno scorso e si sono lasciati quest’estate, qualche mese dopo la fine del reality.

A Luke Marani, ha raccontato che ci sono una serie di motivazioni, tra queste delle amicizie che a lei non piacevano. Secondo la Fiordelisi, Edoardo si è fatto anche condizionare da questi rapporti.

Antonella ha raccontato che Donnamaria “non ha lottato” e non ha saputo metterla al primo posto, ciò le ha fatto capire che la relazione non potesse più proseguire. Lei ha anche ammesso che entrambi hanno commesso degli errori quando sono giunti al punto di rottura.

“Purtroppo non ha avuto un lieto fine. Si potevano evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni. Però lui non ha saputo mettermi in molte occasioni al primo posto come ho fatto io“

Secondo Antonella, molto hanno influito determinate amicizie che il ragazzo ha stretto all’interno della Casa. Tra queste quella con Edoardo Tavassi, attualmente fidanzato con Micol Incorvaia, ex di Donnamaria. Alla Fiordelisi lei non è mai andata a genio e non ha mai sopportato che Edoardo avesse ancora un ottimo rapporto con lei.

“A volte le amicizie sbagliate non aiutano. All’interno del programma non andavo d’accordo con molti concorrenti. Una volta che sono uscita dalla casa del Grande Fratello lui aveva voglia di vedere in particolare un amico con cui io non andavo d’accordo all’interno del programma. Di conseguenza si sono creati problemi“

La storia tra Antonella e Edoardo

La coppia si è conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La storia è stata molto tormentata ma anche molto seguita. Hanno sin da subito avuto un grande fandom che ha sofferto il loro addio. Tanto che, qualche mese fa, è stato proiettato un loro video a Times Square.

A giugno è finita la storia ma ha lasciato strascichi non molto belli. Infatti sono continuati i botta e risposta tramite i social, anche a distanza di mesi. La Fiordelisi, infatti, lo ha accusato di “essere stato la persona che più l’ha fatta sentire sbagliata” e lui ha risposto sottolineando come “solo dopo la fine di una relazione capisci con chi sei stato“.

La stessa lo ha poi accusato di “voler illudere i fan“, autorizzandolo a pubblicare una delle loro ultime chat. Una serie di tweet ambigui e botta e risposta vari che non hanno fatto altro che confermare che il ritorno di fiamma sembra quasi impossibile. Nel frattempo Antonella ha registrato anche Pechino Express ed ha conosciuto un altro uomo: Guglielmo Vicario. Ma ora sembra che anche con il calciatore è finita, a causa di un tradimento.