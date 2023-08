Antonella Fiordelisi, fuoco sull’ex Donnamaria: notte di veleni

Botta e risposta di fuoco tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nonostante siano passati quasi due mesi dalla rottura dei “Donnalisi“, le tensioni tra i due ex vipponi sono ancora alle stelle. Complice in ciò sia il fandom della coppia che ancora spera in un ritorno, sia il fatto che i contatti tra loro non si sarebbero effettivamente fermati a fine giugno, ovvero ai tempi della separazione “ufficiale”. Ebbene, nella notte tra il 23 e il 24 agosto, l’influencer ha rivolto delle parole durissime all’ex fidanzato, il quale, a modo suo, ha deciso di rispondere. Ma, cos’ha dato il via esattamente a questo scontro?

Il tutto è iniziato da un video pubblicato su Twitter da una fan della coppia risalente al percorso nel Grande Fratello Vip. Nella clip, si può vedere una vecchia conversazione di Antonella ed Edoardo, in cui quest’ultimo le dice di essere l’unico nella Casa a volerle bene. L’utente in questione ha voluto ribadire questo concetto alla Fiordelisi, la quale, però, non ha preso affatto bene la cosa. L’influencer ha risposto con delle parole molto pesanti che dimostrerebbero l’esatto contrario rispetto a quanto predicato dai fan “Donnalisi“. “È stata la persona che mi ha fatto sentire più sola e sbagliata della mia vita, quindi non mi sembra il caso”, ha scritto, lasciando tutti di stucco.

A questo punto, Donnamaria ha deciso di replicare al tweet, anche se indirettamente. Il volto di Forum è andato a ripescare un vecchio post di Sonia Bruganelli, in cui c’era scritto: “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”. “Grande, grandissima verità”, ha risposto Edoardo, facendo un palese riferimento a quanto scritto dalla Fiordelisi. Antonella non è certamente rimasta in silenzio davanti a questa frecciatina e ha voluto rispondere direttamente all’ex fidanzato, accusandolo di illudere i fan e invitandolo a pubblicare gli screen della loro ultima conversazione:

Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio.

Ma, non è finita qui. Un utente ha poi citato il tweet in questione facendo riferimento alle canzoni di Donnamaria dedicate ad Antonella e ai tweet ambigui scritti dopo la rottura, sostenendo che il tutto sia stato fatto solamente per non perdere i numerosi fan della coppia. L’ex schermitrice si è mostrata d’accordo con questa visione e ha risposto alla seguace rivelando altri dettagli compromettenti sulla loro storia: “Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi e mi ha detto di no e che non vuole stare con me e poi parla del post relazione? Buona si ma fessa no”.

Dunque, pare che la Fiordelisi abbia provato più volte a riallacciare il rapporto con Edoardo, tanto da proporgli anche di andare in vacanza insieme. D’altro canto, Donnamaria non avrebbe voluto sapere più niente di lei, chiudendole completamente le porte. Questa, almeno, la versione di Antonella, dato che il cantante non ha ancora replicato. Ad ogni modo, dopo lo sfogo notturno, l’ex vippona ha deciso di cancellare tutti i tweet, probabilmente a causa dei numerosi attacchi ricevuti dai fan dei “Donnalisi“.