GF Vip, Fiordelisi su Donnamaria: “Spero la nostra storia continui”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati un mese fa. La loro storia era nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 7, appassionando numerosi fan che hanno continuato a supportarli anche dopo la fine dell’esperienza televisiva. Qualcosa, poi, dev’essersi rotto e i due hanno messo la parola fine alla loro relazione, o almeno così sembra. Ospiti ad un evento nella giornata di domenica 23 luglio, Edoardo e Antonella hanno mostrato una certa complicità, riaccendendo le speranze dei fan.

Edoardo ed Antonella all’evento: complicità e belle parole

A spendere belle parole per l’ex fidanzato è stata soprattutto Antonella. Quando le è stato chiesto di elencare tre pregi di Edoardo, l’ex gieffina non si è tirata indietro: “Affascinante è il primo, dolce quando è tranquillo perché quando si inca**a è una vipera, altroché tranquillo. Il terzo è un avvocato difensore, almeno lo era, non so se lo sarà ancora“. Ad alimentare le speranze dei fan su un possibile ricongiungimento dei Donnalisi è stata la stessa Antonella, che ha ammesso di sperare in una ripresa della loro storia: “È davvero difficile continuare a coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia, spero di sì” ha detto.

Anche Edoardo Donnamaria ha avuto modo di dire la sua su quanto accaduto nelle scorse settimane con Antonella: “Abbiamo passato la maggior parte del tempo a fare pace, litigare, fare pace, stare bene, stare male eccetera… Questo ci ha reso molto ‘umani’ e ognuno ha rivisto che abbiamo esagerato ma sono cose che accadono quotidianamente. Non esiste la storia d’amore del Mulino Bianco“.

Un fan parla del ritorno dei Donnalisi e il padre di Edoardo lascia like

Oltre alle parole di Edoardo e Antonella, un piccolo dettaglio social ha fatto ben sperare i fan. Un post su Twitter scritto da un’utente, che auspicava un ricongiungimento dei Donnalisi, ha ricevuto l’inaspettato like da parte del padre di Edoardo. Inutile dire come il gesto non sia sfuggito ai fan, che subito hanno diffuso la notizia sui social.

“Servirà tempo, servirà discutere ancora un po’, servirà guardarsi negli occhi, servirà abbracciarsi” ha esordito la suddetta utente nel post citato. “Tornerete con tante consapevolezze in più ma con la certezza che tutto quello che siete stati non si è fermato neanche un secondo” ha concluso. Evidentemente il padre di Edoardo ha voluto condividere queste parole con un semplice, ma ben chiaro gesto.

Dal Moro sui Donnalisi: “Sentimenti fra loro”

Ad esprimersi sulla relazione dei Donnalisi era stato anche Daniele Dal Moro, amico in comune di Edoardo e Antonella: “Penso che si vogliano bene e che ci siano dei sentimenti fra di loro, sarei contento se riuscissero a trovare un punto di incontro” ha detto recentemente in una live su Twitch.

Sempre Daniele, qualche giorno fa, aveva inviato un ironico messaggio audio ad Edoardo, poi reso pubblico, in cui gli chiedeva di tornare con Antonella per business: “Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro” ha scherzato. Al di là dell’ironia, rimane la complicità dei Donnalisi all’evento, oltre alla speranza dei fan che i due ex vipponi possano, dopo un periodo complicato, tornare insieme.