Donnamaria esplode su Antonella: “Parlo io: minacce e violenze”

Sono passate ormai diverse settimane da quando Antonella Fiordelisi ha annunciato la rottura con Edoardo Donnamaria attraverso una diretta Instagram in lacrime. La separazione era stata poi confermata dall’ex vippone con una storia Instagram. Da allora, i due non si sono più mostrati insieme, nonostante alcune mosse social ambigue che avevano destabilizzato i fan. Ad esempio, non sono mancati i like di entrambi a tweet con riferimenti alla coppia oppure segui reciproci nel nuovo social network ‘erede’ di Twitter, chiamato Hive.

Un vero e proprio contatto, poi, è avvenuto a causa di un video dell’influencer diffuso da Fabrizio Corona, il quale aveva generato molte polemiche sul web. Lo speaker radiofonico era sceso in difesa dell’ex fidanzata in una diretta Instagram, scagliandosi contro Corona e svelando di aver sentito la Fiordelisi proprio per darle supporto in tutta questa vicenda. Dunque, tutti questi movimenti avevano riacceso le speranze dei fan dei ‘Donnalisi‘, i quali vedevano un loro ritorno sempre più vicino.

Ad alimentare ancora di più i sogni del fandom della coppia, poi, ci aveva pensato Daniele Dal Moro. Amico di entrambi, l’ex vippone aveva svelato in una diretta Twitch di aver sentito sia Edoardo che Antonella, facendo intendere che tra i due stesse per tornare il sereno e che, addirittura, stasse organizzando una vacanza a tre con loro. Peccato che, oggi 15 luglio, la Fiordelisi ha smontato tutti questi castelli e, con un tweet molto esplicativo, ha chiarito com’è davvero la situazione tra lei e l’ex fidanzato.

“Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, allora chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fancam o altre cose che possono farmi destabilizzare. Grazie”, ha scritto in un tweet l’ex schermitrice poco fa. Dalle sue parole, Antonella sembrerebbe star ancora risentendo di tutta questa situazione, tanto da esprimere di non voler più vedere video insieme a Donnamaria che potrebbero farla soffrire.

Ma, ecco che è arrivata subito la durissima risposta di Edoardo, che ha dichiarato di essere stanco di tacere, confessando di aver subito pressioni psicologiche, insulti e minacce. Ecco le sue parole:

Non mi sono mai esposto raccontando fatti privati, perché privati. Sputtanare una persona di cui sei stato/a innamorato/a follemente lo trovo un atteggiamento di una violenza inaudita. Ho subito diffamazioni, “pressioni” psicologiche, vendette cattive basate su presupposti falsi. Insulti, minacce e sono stato in silenzio o al massimo ho risposto con ironia. allo stesso modo sono contro la violenza fisica, ma il primo cazzotto puoi schivarlo, il secondo puoi incassarlo, il terzo puoi subirlo… ad un certo punto non è più essere contro la violenza, ma essere co***oni.

Infine, il cantante ha invitato a non parlare più della vicenda, minacciando, altrimenti, di svelare presto cosa sia veramente successo con l’ex fidanzato, prendendo ad esempio il suo ex conquilino Daniele Dal Moro e la sua rottura con Oriana Marzoli. “Invito chiunque a non continuare in questi atteggiamenti, perchè sto per trasformarmi in Daniele Dal Moro”, ha concluso.