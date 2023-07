Antonella Fiordelisi, parla Donnamaria: le chat di fuoco con Corona

Continua a far discutere la polemica che ha coinvolto pochi giorni fa Antonella Fiordelisi e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato sul suo profilo Telegram un video dell’influencer in intimo mentre si trovata sul lettino della clinica di Giacomo Urtis. Non solo, nella clip in questione, Corona si rivolgeva a lei con parole, a dir poco, poco eleganti. A quanto pare, la Fiordelisi non aveva mai dato l’autorizzazione per essere ripresa e, tantomeno, per la pubblicazione del filmato. Per questo, ha scritto sul suo profilo Twitter che avrebbe preso presto misure legali in merito. A questo punto, ha deciso di intervenire anche l’ex fidanzato di lei, Edoardo Donnamaria.

Nel video, Fabrizio Corona nominava anche Donnamaria, dicendo alla Fiordelisi di essere sprecata per il romano. Fino ad ora, l’ex volto di Forum era rimasto in silenzio riguardo l’intera vicenda, almeno pubblicamente. In privato, in realtà, Edoardo ha deciso di scrivere direttamente all’esperto di gossip, come si può vedere da delle chat WhatsApp pubblicate da Corona stesso sul suo canale Telegram. Nell’immagine condivisa, lo speaker radiofonico insulta pesantemente l’ex fidanzato di Belen, i cui messaggi di risposta, però, sono stati prontamente censurati.

Nonostante la storia tra Edoardo e Antonella sia ormai naufragata, Donnamaria ha voluto comunque difendere in prima persona la sua ex ragazza. Ma, non è finita qui. Proprio poco fa, il cantante ha deciso di fare anche una diretta Instagram per parlare nuovamente della questione. Ancora una volta, l’ex vippone ha accusato Corona per aver pubblicato il video senza il consenso della diretta interessata, non nominandolo mai direttamente.

Nel corso della live, poi, Edoardo ha parlato anche del suo attuale rapporto con Antonella Fiordelisi. Dopo alcune mosse social di entrambi, i fan dei ‘Donnalisi‘ si stavano convicendo sempre di più su di un loro possibile ritorno. Ebbene, ad infrangere i loro sogni ci ha pensato l’ex gieffino, il quale ha confermato nuovamente la rottura. Stando alle parole di Donnamaria, l’ex coppia è rimasta in buoni rapporti e si sono sentiti proprio in occasione del misfatto con Corona. Ma, aldilà di questo, i due, per ora, non avrebbero nessuna intenzione di tornare insieme.