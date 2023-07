Corona-Fiordelisi: video fa scoppiare la polemica, cos’ha detto lui

Quella tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrava solo essere un’altra delle loro numerose liti e in molti erano sicuri che la crisi sarebbe presto rientrata, come successo più volte sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A riaccendere la speranza dei fan, erano state anche alcune mosse social dei due ex vipponi. L’ex volto di Forum, infatti, pochi giorni fa ha scritto un tweet in difesa dalla Fiordelisi contro Gabriele Parpiglia. Difesa che era stata molto apprezzata dall’influencer, come si poteva evincere dai suoi like e commenti. Tuttavia, questa volta, pare che la rottura tra i “Donnalisi” sia definitiva. A confermarlo è stato Fabrizio Corona, che sul suo canale Telegram ha pubblicato un video della ragazza che sta facendo parecchio discutere.

Poco fa, l’ex re dei paparazzi ha condiviso un messaggio sul suo gruppo Telegram, dove aggiorna costantemente i suoi seguaci sui diversi gossip dei personaggi del mondo dello spettacolo. Questa volta, è toccato ad Antonella Fiordelisi, la quale è stata intervistata mentre si trovava in uno dei centri di Giacomo Urtis. Nel messaggio in questione, Fabrizio ha annunciato che l’ex schermitrice avrebbe confermato la rottura definitiva con Donnamaria e ha invitato gli utenti ad iscriversi al suo canale premium per poter leggere le sue parole in esclusiva. Ma, non è finita qui.

Fabrizio Corona: il video di Antonella Fiordelisi

A corredo del testo, Corona ha pubblicato un video della Fiordelisi, distesa su un lettino mentre indossa solo una maglietta e delle mutande. Nella clip, in sottofondo, si può sentire Fabrizio dire queste parole: “Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”. Al che, l’ex vippona ha solo saputo rispondere con un no alla, dir poco, non elegante richiesta dell’ex re dei paparazzi, mostrandosi evidentemente imbarazzata e a disagio.

Il filmato ha iniziato rapidamente a fare il giro dei social, dove hanno iniziato piovere, giustamente, numerose critiche per Fabrizio Corona. I toni e le parole usate dall’uomo non sono affatto piaciute agli utenti del web, che sono rimasti alquanto nauseati da quanto sentito nel video incriminato.

Edoardo Donnamaria sta frequentando una nuova ragazzo? Il gossip

Come anticipato prima, sembra essere giunta proprio la fine per la tormentata storia nata all’interno del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Sono passate diverse settimane da quando i due hanno annunciato la crisi sui social e, a quanto pare, uno dei due sembrerebbe essere già andato avanti con la propria vita.

Secondo quanto riportato dall’Investigatore Social, Alessandro Rosica, uno dei due componenti dei “Donnalisi” avrebbe già ricominciato a “farsi una vita“. Rosica non ha voluto fare nomi, ma i numerosi fan della coppia sostengono che l’esperto di gossip si starebbe riferendo a Donnamaria, data la sua notoria amicizia con la Fiordelisi. Per ora, non c’è stata ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, per cui non resta che attendere per scoprire la verità.