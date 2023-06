Antonella Fiordelisi disperata: psicodramma, è finita con Edoardo

Nella giornata di sabato 24 giugno, Antonella Fiordelisi si è sfogata durante una diretta social, parlando della sua relazione con Edoardo Donnamaria. In lacrime e visibilmente sofferente, l’ex Vippona avrebbe svelato alcuni dettagli e retroscena riguardo la relazione con il fidanzato, anche lui ex GF Vip.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi in diretta social

Antonella ha confessato di non stare bene e di aver provato di tutto per tenere in piedi la relazione con Edoardo Donnamaria, sbocciata proprio tra le mura del Grande Fratello Vip. “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente” avrebbe confessato durante la diretta. Tutto sarebbe partito, stando a quanto ha dichiarato l’ex Vippona, dallo stesso Edoardo: “Sentirmi sfruttata per fare il bacio sul palco, poi in realtà trattarmi di merda, anche meno” ha continuato.

Antonella ha ribadito come, da parte sua, si sia stato tutto l’impegno possibile per far andare avanti questa relazione. Lui, tuttavia, sembrava trattarla male appositamente, almeno questa è stata l’ipotesi dell’ex Vippona. “Siamo nati in un contesto televisivo” ha spiegato. Il discorso si è chiuso con una richiesta, da parte di Antonella, a non farle più domande per quanto riguarda Edoardo Donnamaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni (@lorenzopugnaloni.it)

Dopo le parole di Antonella arriva la risposta di Edoardo

Poco dopo, a prender parola è stato lo stesso Edoardo, intervenuto sulla vicenda attraverso le sue Instagram stories. L’ex GF Vip, stando a quanto ha scritto, ha volontariamente deciso di non comparire più sui social assieme ad Antonella: “Li vive in maniera tossica, non li distingue più dalla vita reale” ha spiegato. Edoardo ha ribadito di non essere intenzionato a raccontare fatti privati, evitando che situazioni personali possano fare il giro dei social.

“Dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti” ha continuato Edoardo Donnamaria. “Speravo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare forse ne ho bisogno anch’io” ha concluso. Con questo lungo messaggio, l’ex GF Vip ha annunciato la fine della relazione con Antonella Fiordelisi.

Mai detto bugie. Come vi dicevo prima. Mi dispiace in primis comunque. pic.twitter.com/zq1dHRKOsJ — Alessandro Rosica (@Investigsocial) June 24, 2023

Da diverso tempo, ad ogni modo, la coppia veniva data in crisi. Antonella, già nei giorni scorsi, aveva lanciato segnali in questo senso, incolpando Donnamaria del risvolto che la loro storia aveva preso. Successivamente, in seguito ad alcuni scambi social, sembrava che la crisi di coppia fosse rientrata. Il seguente sfogo di Antonella, tuttavia, dove aveva riferito come Edoardo sembrasse poco incline a farsi vedere in coppia con lei, aveva aperto un nuovo capitolo sulla soap della loro travagliata relazione, che oggi sembrerebbe aver trovato conclusione.