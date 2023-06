Antonella Fiordelisi sbotta: “Edoardo, devo sopportare questo?”

Soap opera senza fine quella che vede protagonisti Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. La coppia, nata tra una miriade di polemiche e litigi al Grande Fratello Vip 7, non è scoppiata in un amen (come molti credevano) dopo la conclusione del reality show della rete ammiraglia Mediaset. Tuttoggi la love story è in piedi vivendo momenti di alti e bassi. Il tutto naturalmente spalmato sui social. Ora pare che la relazione stia navigando in un periodo non brillante. A certificarlo uno sfogo via Twitter dell’influencer salernitana che ha spiegato di essere amareggiata in quanto il suo fidanzato non vorrebbe farsi vedere in pubblico con lei.

Antonella Fiordelisi si sfoga su Twitter

“Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie”. Così la Fiordelisi che ha poi aggiunto il motivo per cui Donnamaria non sarebbe incline a mostrarsi in coppia: “Non vuole farsi vedere ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate. Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social“.

E ancora: “Oppure vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No Grazie. […] Io iconica? In realtà dico la verità”. La vicenda è tragicomica: in un mondo un po’ particolare come quello degli influencer capita persino che se una persona si vuole sottrarre per un po’ al vorticoso circolo mediatico viene ripresa dal proprio partner. Lo sfogo dell’ex gieffina è stato bersaglio di alcune critiche. Degli utenti hanno infatti consigliato alla giovane di risolvere i problemi personali parlando con il proprio fidanzato piuttosto che spiattellarli in rete.

Donnamaria tenta la via della musica e fa incetta di critiche

Di recente Edoardo ha pubblicato un singolo, Il Cielo Stanotte. Il brano non è solo stato divulgato in streaming, ma è anche stato cantato live da Donnamaria. Per due serate il giovane lo ha intonato agli eventi di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli. Ovviamente i fan dei “Donnalisi” hanno ricoperto il loro beniamino di complimenti, descrivendolo come un astro nascente della musica italiana. Uscendo però dalla fanbase, i pareri sul talento canoro dell’ex gieffino non sono stati favorevolissimi, per usare un eufemismo. Infatti Edoardo è statto raggiunto da una raffica di ironie e sarcasmi.

E come ha reagito l’ex volto di Forum? Con filosofia, senza badare troppo a chi non lo ritiene all’altezza, concentrandosi invece sull’affetto dei fan: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai..comunque vada“.