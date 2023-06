GF Vip Antonella e Edoardo, è finita? Parla papà Stefano Fiordelisi

La coppia nata al GF Vip è in crisi? Interviene il padre dell’influencer siciliana che spiega come stanno le cose

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno attraversando un momento difficile? La coppia, sbocciata al Grande Fratello Vip 7 tra mille polemiche e mille litigi, nell’ultimo periodo ha lanciato segnali non proprio benauguranti. In particolare, l’ex schermitrice salernitana si è resa protagonista di un paio di mosse social tanto critptiche quanto allarmanti. “Avrei bisogno di fiducia, stima, rispetto. Sempre”, ha chiosato su Twitter di recente, senza aggiungere altro. In molti hanno pensato che lo sfogo fosse riconducibile al fidanzato. C’è chi ha persino creduto che la love story fosse terminata. E non è finita qui perché l’altro ieri la ragazza si è auto sospesa dal social dei ‘Cinguettii’, rimarcando di non stare bene.

“Troppe cattiverie qui! Non è bello, soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter”. Questo il tweet con il quale ha abbandonato la piattaforma (nelle scorse ore il suo account è tornato attivo). Inoltre in questi giorni, su Instagram, a lei e a Edoardo è stato chiesto da diversi fan se andasse tutto bene. Risposta? Silenzio tombale. L’influencer ha invece replicato a un utente che le ha consigliato di sorridere. “Ci sto provando”, la sottolineatura della salernitana, a riprova che sta attraversando un periodo per niente facile.

Un poco più esplicito è invece stato il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi. L’uomo è noto al pubblico del GF Vip 7, essendo intervenuto in diversi frangenti a sostegno della figlia nel corso del reality show più spiato d’Italia. “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”, ha spiegato Stefano. Parole che potrebbero essere interpretate in due modi: il sentimento dei ‘Donnalisi’ è autentico, ma dall’altro lato ciò che arde con forza a volte rischia di andare fuori controllo. Tradotto, sì la crisi ci sarebbe ma ci sarebbe anche tanto amore.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, crisi superata

Anche un’altra coppia nata nell’ultima edizione del GF Vip ha attraversato di recente una tempesta sentimentale: trattasi di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due se le sono suonate di santa ragione sui social, salvo poi fare un passo indietro, placarsi e decidere di rimettersi assieme. A oggi la crisi è superata. Proprio nelle scorse ore il veronese e la venezuelana sono apparsi insieme in pubblico e hanno concesso anche un bacio romanticissimo, a testimonianza che il momento no è alle spalle.