Antonella Fiordelisi e Edoardo proiettati a New York: follia dei fan

Sebbene Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati, non pochi fan sperano ancora in un ritorno di fiamma. I due ex gieffini, usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, avevano vissuto una storia d’amore fatta di alti e bassi, fino ad arrivare ad una rottura definitiva. Nonostante questo e nonostante Donnamaria e Fiordelisi sembrino sempre più decisi a non tornare sui propri passi, i fan dei Donnalisi non hanno perso del tutto la speranza.

Donnalisi a Times Square: il gesto dei fan

Ecco quindi che, come successo per la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (detti Oriele), anche Donnamaria e Fiordelisi sono finiti a Times Square (New York), dove alcuni fan dei due ex vipponi hanno recentemente proiettato alcune loro immagini insieme. Il gesto ha fatto il giro dei social, arrivando anche ai diretti interessati, che si sono espressi su X. “È stato un gesto di affetto stravolgente, aldilà di tutto, vi voglio bene” ha commentato Edoardo Donnamaria. “Grazie bellissimo gesto aldilà di tutto. Almeno siamo stati a New York” ha ringraziato invece Fiordelisi, leggermente più piccata dell’ex fidanzato.

La recente intervista di Edoardo Donnamaria

Il ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, però, non sembrerebbe essere in vista. Circa un mese fa, quest’ultimo aveva rilasciato un’intervista, dove aveva spiegato come, al momento, da parte sua, non ci fossero le basi per continuare la relazione con l’ex gieffina. Donnamaria, tra le righe, aveva anche provato a smontare la narrazione che vedeva la Fiordelisi distrutta per la storia d’amore terminata, facendo notare come, di recente, fosse apparsa rilassata e spensierata.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha provato ad intraprendere la carriera di cantante. Di recente, infatti, è uscito il suo ultimo singolo dal titolo Piccolo Sole. Ad ispirare questa canzone è stata proprio la storia d’amore vissuta dall’ex gieffino con Antonella Fiordelisi. In particolare, Donnamaria aveva spiegato come il brano fosse un vero e proprio inno all’amore, a detta sua la cosa più importante al mondo.

Nonostante la loro love story sia giunta a conclusione, il gesto a Times Square è dimostrazione di come la coppia abbia ancora molti sostenitori. Non è chiaro, al momento, se Edoardo e Antonella possano, un domani, tornare insieme e fare felici i propri fan, oppure se questa storia sia destinata a rimanere un ricordo.