Edoardo Donnamaria: “Antonella non si alza dal letto? Cosa penso”

“Soap opera” finita, almeno per ora, quella tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La love story, nata al Grande Fratello Vip 7 tra una miriade di litigi e ripicche d’amore, è proseguita per qualche mese anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Copione sempre il medesimo: battibecchi, alti e bassi e can can social. Di recente la decisione che pare sia definitiva: la scelta di lasciarsi. Il volto di Forum ha parlato dell’ex con il magazine Nuovo Tv, replicando anche alla madre della Fiordelisi che in tempi non sospetti ha raccontato che la figlia, per le pene d’amore, ha fatto persino fatica ad alzarsi dal letto.

Quando a Donnamaria è stato domandato se l’addio con Antonella è da considerarsi definitivo, il giovane ha risposto che “non si può dire quello che succederà nel futuro”. “Per adesso – ha aggiunto – da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”.

Il magazine ha quindi ricordato ad Edoardo ciò che ha dichiarato settimane fa la mamma di Antonella, vale a dire che la ragazza non riusciva ad alzarsi addirittura dal letto. Secondo Donnamaria l’esternazione ha un sapore un poco esagerato. Inoltre l’ex gieffino, tra le righe, ha provato anche a smontare la narrazione della Fiordelisi distrutta per la relazione terminata, facendo notare che in realtà l’ex fidanzata negli ultimi giorni è apparsa rilassata e spensierata:

“Non lo so, forse si riferiva ad un episodio in particolare. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori, quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”.

Pochi giorni fa Antonella ha scritto un tweet scritto in cui ha esplicitamente domandato ai suoi fan e a quelli che tifavano per la love story con Donnamaria di smetterla di mandarle foto e video di Edoardo. Quest’ultimo, sulla questione, ha chiosato: “Non vedo perché dovrebbe dispiacermi. Però, se è una cosa che a lei fa male la capisco”.

Per chi non lo sapesse, l’ex gieffino vip, dopo l’esperienza nel reality di Canale Cinque, ha provato a intraprendere la carriera di cantante. Di recente è uscito il suo ultimo singolo, intitolato “Piccolo sole”. A chi o a cosa si è ispirato? Ma naturalmente all’amore, in particolare proprio alla love story che ha vissuto con la Fiordelisi.

“Piccolo sole parla dell’ultima storia d’amore che ho avuto con Antonella Fiordelisi; è una specie di grido di speranza, diciamo che vuole essere un inno all’amore, che è la cosa più importante al mondo”.

Edoardo Donnamaria torna a Forum

A luglio e agosto sono trapelate diverse indiscrezioni che volevano Donnamaria estromesso dal cast di Forum. In realtà il ragazzo pare che interverrà anche nella prossima stagione nel programma condotto da Barbara Palombelli.