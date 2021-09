Fino all’ultimo battito fiction: numero puntate, cast, location, repliche,

Questa sera 23 settembre su Rai Uno in onda la nuova serie televisiva Fino all’ultimo battito, una produzione coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini. La fiction si compone di dodici episodi in prima visione per sei appuntamenti in prima serata.

Nel cast Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, personaggi del nuovo medical drama della Rai. Salvo variazioni di palinsesto la fiction dovrebbe concludersi giovedì 28 ottobre.

Chi sono gli attori

Primo protagonista di Fino all’ultimo battito è il cardiologo di fama nazionale Diego Mancini, interpretato da Marco Bocci. Accanto a lui, Violante Placido vestirà i panni della moglie del chirurgo, Elena Ranieri. La madre di quest’ultima, Margherita Ranieri, è Loretta Goggi, mentre la figlia primogenita di Anna, nata dal suo primo amore, Anna Monaco, ha il volto di Gaja Masciale.

Rocco Monaco, padre biologico di Anna, è Michele Venitucci. Il boss che minaccia la vita di Diego, Cosimo Patruno, è interpretato da Fortunato Cerlino; sua nuora Rosa, bellissima, è Bianca Guaccero mentre suo nipote Cosimino è Michele Spadavecchia.

Dove è stata girata

Le riprese si sono susseguite per ventidue settimane in Puglia. Alcune scene mostrano la città di Bari, in particolare il Duomo di Molfetta, Conversano, il porto di Santo Spirito, l’abbazia di San Vito, cala Paura, Torre a mare e i trulli a Mola.

La maggior parte delle scene, trattandosi di un medical drama, sono state girate presso l‘Ospedale Vito Fazzi di Lecce, attivo come struttura per gli ammalati di Covid-19 in seguito alla seconda ondata. Questo ha richiesto l’interruzione delle riprese con successiva riproduzione della geografia narrativa.

Altri luoghi utilizzati come ambientazione della fiction sono stati: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Ospedale Miulli di Acquaviva, Il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Traetta di Bitonto, il Vecchio Ospedale di Poggiardo di Lecce, il Nuovo Palazzo della Regione Puglia a Bari in Via Gentile, la Banchina di San Domenico a Molfetta, lo Stadio Paolo Poli e il centro storico di Molfetta.

Sono state toccate anche le città di Cosenza, Polignano a Mare, Conversano e Bitonto.

Le repliche

Fino all’ultimo battito sarà disponibile in streaming su RaiPlay, come di solito accade per tutte le fiction Rai. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda.

La trama

Fino all’ultimo battito racconta la storia di Diego Mancini, cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d’Italia, considerato da tutti onnipotente e papà di Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze cui solo un trapianto potrebbe salvarlo.

Finalmente il cuore compatibile con quello del piccolo arriva ma la prima ragazza in lista è Vanessa. Questa ha quattordici anni ed è malata di una grave malattia ma non in fin di vita. Per questo motivo, Diego decide di infrangere il codice deontologico della sua professione.

Cosimo Patruno, boss sanguinario, incarcerato e sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia

favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, scopre la verità e attraverso la nuora Rosa, manda a Diego un messaggio chiaro: fare quello che lui vuole o perdere, di contro, tutto ciò che ha guadagnato, famiglia, dignità, rispetto e futuro.

Diego cercherà di trovare una soluzione ma si ritroverà a doversi districare in un ricatto molto più grande di lui, che metterà in pericolo non solo sé stesso ma tutte le persone a cui lui vuole bene.