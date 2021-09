Fino all’ultimo battito, nuova fiction di Rai Uno: trama e quando va in onda

By

Fino all’ultimo battito è la nuova fiction di Rai Uno firmata da Cinzia TH Torrini, regista famosa per Elisa di Rivombrosa, Terra ribelle, Un’altra vita, Sorelle, Pezzi unici. La nuova serie vede tre protagonisti d’eccezione: Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero.

Salvo imprevisti, Fino all’ultimo battito partirà su Rai Uno giovedì 23 settembre. Sei le puntate previste. Nel cast anche Loretta Goggi, che ha già lavorato in passato con Torrini, e Fortunato Cerlino, noto ai più per il ruolo di Pietro Savastano nella serie cult di Sky Gomorra.

Fino all’ultimo battito segna il ritorno di Marco Bocci in una fiction Rai: l’ultima volta è stato ne La compagnia del cigno in onda nel 2019. Anche Bianca Guaccero è tornata a recitare dopo gli ultimi anni trascorsi alla conduzione di Detto Fatto su Rai Due. L’attrice pugliese si è divisa tra le registrazioni del factual show e il set.

Di cosa parla la fiction Fino all’ultimo battito

Fino all’ultimo battito racconta la storia di Diego Mancini, al quale presta il volto Marco Bocci. Diego ha praticamente tutto. A soli quarant’anni è professore ordinario di cardiochirurgia. È innamorato di Elena, conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo.

Da tempo progettano di sposarsi e, ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile. E anche una vita così perfetta ha un difetto che la incrina: la cardiopatia di Paolo. Diego, che ogni giorno in sala operatoria strappa i pazienti alla morte, non può fare nulla per aiutarlo.

L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da mesi. Quello con un figlio è un legame profondo, un vincolo totalizzante che può portare a scelte sbagliate, a tradire ogni principio, persino il giuramento sotteso alla professione medica.

Salvare Paolo a tutti i costi diventa per Diego la priorità assoluta e lo fa scivolare in un vortice di ricatti e compromessi che lo porteranno a diventare il medico di un boss latitante, a un cumulo di segreti e bugie, fino a mettere in pericolo la famiglia che voleva salvare.