Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi addio: la scelta che rafforza la coppia

Crisi superata per Laura Chiatti e Marco Bocci. Negli scorsi mesi i due attori, sposati dal 2014, erano apparsi più distanti e lontani che mai facendo preoccupare i tanti fan. A quanto pare, però, la Chiatti e Bocci sono stati lontani solo ed esclusivamente per motivi di lavoro. In più la bionda interprete ha dovuto fare i conti con alcuni problemi personali che le hanno procurato più di qualche noia. Oggi tutto è superato e dopo una romantica vacanza trascorsa a Sabaudia con i figli Enea e Pablo Laura e Marco sono pronti a ripartire da un progetto importante.

L’attrice 39enne ha annunciato su Instagram che presto lavorerà accanto al marito Marco Bocci. Laura Chiatti sarà diretta dal collega, di nuovo regista per il suo secondo film dopo A Tor Bella Monaca non piove mai uscito sul grande schermo nel 2019. “Pronto a dirigermi Marco Bocci?”, ha scritto la Chiatti su Instagram, mostrando ai suoi follower un copione che sta studiando in questo periodo.

Laura Chiatti e Marco Bocci reciteranno insieme

Laura Chiatti ha preferito non svelare ulteriori dettagli sul nuovo progetto che la coinvolge con Marco Bocci. Per i due attori si tratta della prima volta insieme sul set. Nonostante siano sposati da ben sette anni Laura e Marco non hanno mai lavorato insieme. Una decisione presa pure per tenere separata la carriera dalla vita privata. Ora, però, è arrivato il momento di intrecciare anche i destini professionali.

In attesa di saperne di più Marco Bocci sta per debuttare con una nuova fiction su Rai Uno: Fino all’ultimo battito. L’attore umbro indossa i panni di uno stimato chirurgo e recita accanto alle colleghe Violante Placido e Bianca Guaccero. La serie è stata girata prevalentemente in Puglia.

In un’intervista Marco Bocci ha rivelato di essere cambiato molto negli ultimi anni dopo la malattia. Nel 2018 ha avuto un herpes al cervello per il quale è stato operato d’urgenza. Per amore di Bocci Laura Chiatti ha rinunciato ad un progetto cinematografico ed è rimasta accanto al marito.