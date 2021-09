Marco Bocci oggi è diverso: “Dopo la malattia sono cambiato”

Marco Bocci è cambiato molto negli ultimi anni. A dichiararlo il diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, in occasione della presentazione della nuova fiction Rai che lo vede protagonista: Fino all’ultimo battito. Sul set della serie – un medical drama – il marito di Laura Chiatti ha rivissuto dei momenti difficili, che hanno inevitabilmente mutato la sua vita e quella dei suoi cari.

Nel 2018 Marco Bocci ha vissuto un momento drammatico. Grazie ad alcuni accertamenti medici fatti in seguito ad un incidente d’auto l’attore lanciato da Romanzo Criminale e Squadra Antimafia ha scoperto di avere un herpes al cervello. Una malattia che, se non diagnostica in tempo, avrebbe anche potuto ucciderlo. L’interprete 43enne è stato dunque operato d’urgenza e ha trascorso un lungo periodo in ospedale.

Alla rivista edita da Cairo Editore Marco Bocci ha assicurato che ora tutto è passato e si è ripreso completamente ma quell’esperienza l’ha segnato, gli è rimasta dentro. Bocci ha puntualizzato:

“Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità”

Dopo quell’incubo a Marco Bocci è venuta una voglia di vita che prima non aveva. Una voglia diventata ancora più intensa pure in seguito all’emergenza Coronavirus, che ha influito negativamente sul lavoro di Bocci e su tutti i professionisti del mondo dello spettacolo.

Il sostegno di Laura Chiatti

In quei mesi così complicati Marco Bocci ha potuto contare sulla sua forza di volontà e sulla sua determinazione ma soprattutto sulla vicinanza e il sostegno di Laura Chiatti. L’attrice è stata giorno e notte accanto al marito e collega, con il quale è convolato a nozze nel 2014 dopo soli sei mesi di fidanzamento.

Per amore di Marco Bocci Laura Chiatti ha rinunciato al lavoro e ha rifiutato la proposta di un film molto importante. Quattro anni fa, oltre ai problemi di Bocci, la Chiatti ha dovuto fare i conti anche con le precarie condizioni di salute della madre, che ha dovuto assistere costantemente da figlia amorevole qual è.

Queste duplici esperienze hanno segnato molto Laura Chiatti, che per un lungo periodo ha dovuto fare i conti con l’ansia e la paura della morte.