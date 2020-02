Finale Amici 2020, le prime anticipazioni: gara, ospiti, giurati e concorrenti

Amici 2020 finale, le prime anticipazioni sull’ultima puntata del talent show

Diciamo sin da subito che Amici di Maria De Filippi – come tutti i programmi di Maria – è una trasmissione che si va costruendo nel corso delle puntate, nel senso che la struttura della gara è quella per regolamento ma poi i contenuti, i filmati, il materiale su cui puntare dipende essenzialmente da ciò che accade. Ed è stata proprio quest’elasticità a far raggiungere ad Amici un certo successo. Precisato questo, è chiaro che al Serale si pensi prima dell’inizio, ed è per questo che siamo in grado di darvi già alcune anticipazioni sulla finale che andrà in onda con molta probabilità la prima settimana di aprile. Veniamo subito al dunque.

Finale Amici 2020: prima il vincitore di quest’anno, poi All Star

Dalle parole di Maria sappiamo che il programma terminerà dopo sei puntate e che la finale sarà disputata tra quattro allievi: niente di diverso dunque rispetto alla maggior parte delle edizioni passate. Il punto è che le esigenze di Mediaset impongono a Maria di chiudere il programma non con sei puntate ma con nove messe in onda, ed è in questo punto che è avvenuto il cambiamento più eclatante: una volta decreto il vincitore di Amici 19, quest’ultimo dovrà infatti scontrarsi con altri talenti, siano essi ballerini o cantanti, per aggiudicarsi un’altra vittoria. Che è quella di Amici All Star. Maria insomma farà sfidare un concorrente di Amici 19 con le vecchie glorie del programma e di altri talent: è stata già assicurata la presenza di Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo. Alla finale dunque farà seguito una finalissima.

Gli ospiti e i giurati della finale di Amici, incognita Tommaso Paradiso

La finalissima ovviamente avrà anche i suoi ospiti, e pure in questo caso possiamo dirvi qualcosa: come nella prima puntata, anche in quelle successive, e quindi nell’ultima senza dubbio, ci sarà qualcuno che parlerà di valori ai ragazzi. Non è chiaro se ospiti di questo tipo saranno presenti anche nelle tre puntate successive alla finale ma non è da escludere. Un’ultima indicazione infine sui giurati: saranno gli stessi fino alla fine di Amici e anche per tutto Amici All Star, mentre a cambiare potrebbe essere Tommaso Paradiso, giudice senza voto la cui presenza non è stata assicurata per tutto il talent. Finora queste le news sulla finale: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!