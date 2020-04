Finale Amici, Urso in studio: “Adesso tutto diverso”, le sorprese di Maria

Alberto Urso alla finale di Amici 19, il messaggio d’incoraggiamento per i concorrenti e per l’Italia

Una finale partita col botto quella di Amici 19. Una partenza bellissima, carica di emozioni e priva di polemiche, per fortuna, con un messaggio d’incoraggiamento non solo ai finalisti ma all’Italia intera: è infatti entrato in studio Alberto Urso che ha pronunciato parole bellissime per tutti, anche per chi ci sta aiutando a combattere contro il Coronavirus. “Era l’anno scorso – queste le parole del cantante lirico – quando partecipavo alla finale di questo programma. Al di là di chi avrebbe vinto era una grande festa. Lo studio era pieno di ragazzi che davano tanta energia con i loro applausi e i loro calore. Adesso è tutto diverso. Mi auguro – ha aggiunto poi Alberto – che questa coppa non rappresenti la fine di un percorso ma il simbolo dell’inizio di un cambiamento per tutti, di una vittoria che verrà. Per tutte le persone che non stanno bene e che stanno combattendo con tutte le loro forze. Un grazie va a te, Maria, che come una mamma ci permetti sempre di realizzare i nostri sogni. Ti voglio un mondo di bene”.

Finale Amici 19, Un senso di Vasco Rossi cantata dai Big del talent show e non solo: video a sorpresa

Il secondo momento d’inizio della serata, che – ricordiamolo – si è aperta con una lettera di Maria De Filippi ai concorrenti, è stato scandito da un’esibizione corale dei Big del programma e non solo sulle note di Un senso di Vasco Rossi. Tra i tanti segnaliamo la presenza di Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa Scarrone che potrebbero essere i prossimi partecipanti di Amici All Star; nulla sappiamo invece su Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Grandi emozioni anche questa volta comunque, con un Rudy Zerbi che quasi emozionato ha fatto notare come quanto visto fosse un “grande momento di musica e di ballo”. Il maestro si riferiva anche alla coreografia stupenda di Giuliano Peparini.

La coreografia di Giuliano Peparini sul Coronavirus: Stash ricanta Il Mondo, l’altro regalo di Amici

Il direttore artistico del Serale infatti ha preparato un quadro sulle note di Il Mondo, però nella versione cantata dai The Kolors; come al solito, Stash Fiordispino ha dato il meglio di sé, e tutti e quattro i concorrenti non hanno sfigurato. Un bellissimo messaggio di forza a una nazione che sta guardando Amici 19 dall’anno scorso e che avrà senz’altro apprezzato l’incoraggiamento che la produzione, Maria De Filippi e i suoi talenti hanno voluto dare.