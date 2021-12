Film di Natale da guardare su Netflix e in tv: programmazione 2021

Siete a caccia di film di Natale da guardare su Netflix o in tv? I migliori titoli sono in programmazione anche per le festività natalizie del 2021! La programmazione tv dei film di Natale è molto ricca, ma naturalmente anche nelle feste corrono in aiuto degli insaziabili anche le piattaforme di streaming. Ci sono tantissimi film di Natale su Netflix, per esempio, ma anche su Disney+: è qui che potrete guardare un intramontabile di questo periodo dell’anno, infatti. Se vi manca Kevin McCallister troverete Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo su Disney+. Nei giorni di Natale non è in programma in tv, però.

I film di Natale in tv sono cominciati da qualche settimana ormai, ma è tra il 24 e il 26 che molti si rilassano davanti alla tv con un buon film natalizio. Ebbene, i film del 24 dicembre in tv sono per tutte le età:

Belle&Sebastien: Amici per sempre alle 14.30, su Rai Uno;

In gara per Natale alle 14 e a seguire Un anello per Natale, su Rai Due;

Un Natale mai raccontato alle 18.50, su Rai Due;

Il mio valzer di Natale alle 21.20 e a seguire Natale alle Hawaii, su Rai Due;

Christmas at the Palace alle 14.40, su Canale 5;

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato alle 16.10, su Italia 1;

Il Grinch alle 19.25, su Italia 1;

Una poltrona per due alle 21.30, su Italia 1, come da lunga tradizione;

Un desiderio per Natale alle 21, su La5.

Film di Natale in tv, la programmazione del 25 dicembre 2021

La slitta dei desideri alle 7.10 e a seguire Pagine d’amore a Natale, su Rai Due;

Quel lungo viaggio di Natale alle 11.15, su Rai Due;

Il mio desiderio per Natale alle 14.50 e a seguire Natale allo Starlight, su Rai Due;

Il Natale dei miei ricordi alle 18.55, su Rai Due;

La giostra dell’amore alle 21.05, su Rai Due;

Il mio amico Babbo Natale alle 8.50, su Rete 4;

Una tata magica alle 16.50, su Canale 5;

La banda dei Babbi Natale alle 21.20, su Italia 1;

Il destino sotto l’albero alle 21.05, su La5.

26 dicembre 2021 in tv, tutti i film di Natale da non perdere

Il mio inatteso principe di Natale, Se scappo mi sposo a Natale, L’amore non dorme mai a partire dalle 14, su Rai Due;

Una principessa a Natale alle 18.55, su Rai Due;

Feliz Navidad alle 21.05 e a seguire Natale al Plaza, su Rai Due;

Il Natale di Poirot alle 12.25, su Rete 4;

La meravigliosa storia di Fantaghirò alle 13, su La5;

Natale a Bramble House alle 15.05 e a seguire Tutto per una canzone, su Canale 5;

Un Natale a 5 stelle alle 21.50, su Canale 5;

Il regalo più bello alle 22.30 e a seguire Jack Frost, su La5.

Qui trovate tutti gli appuntamenti con i film Disney, mentre un’altra interessante programmazione di film di Natale in tv è su TV8: film tutto il giorno e tutti i giorni! Per esempio nel giorno della Vigilia c’è un film alle 8 di mattina, poi un altro alle 10. Si riprende nel pomeriggio con altri tre film di Natale, a partire dalle ore 14. Altri tre titoli sono in programma per la sera della Vigilia. La stessa programmazione è prevista anche per il giorno di Natale, varia di 15 minuti circa. Mentre il 26 dicembre ci sarà un film alle 8 di mattina e uno alle 9.45, poi si riprenderà alle 15 e di nuovo la sera.

Natale 2021 su Netflix, i migliori film da guardare

I film di Natale da vedere su Netflix sono davvero moltissimi e per tutti i gusti! Dagli intramontabili ai romantici passando per i cinepanettoni. Nel catalogo troviamo per esempio Qualcuno salvi il Natale oppure Un bambino chiamato Natale, Il Calendario di Natale e ancora Un’eredità per Natale, Natale folle Natale. In Un safari per Natale c’è anche Kristin Davis, la Charlotte di Sex and the City. Per chi volesse sognare nella magica atmosfera delle luci dell’albero allora da non perdere Un principe per Natale, Too close for Christmas, Christmas Wedding Planner e i titoli di Nei panni di una principessa.

Se lo scopo è passare qualche ora di leggerezza allora il catalogo offre Il peggior Natale della mia vita, La banda dei babbi Natale, Tutto normale il prossimo Natale oppure Indovina chi viene a Natale?, Natale con uno sconosciuto. Per gli amanti dei classici del Natale, invece, su Netflix si trovano Il Grinch, Polar Express, Elf, La fabbrica di cioccolato e Richie Rich. Nella Top 10 di Netflix c’è invece Natale in California – Luci della città.