Filippo Nardi a Domenica Live: la scelta di Barbara d’Urso fa discutere

Ritorno in tv per Filippo Nardi. Dopo la squalifica al Grande Fratello Vip l’ex gieffino era sparito dal piccolo schermo. Domenica 10 gennaio 2021 è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live. Un invito che Nardi ha apprezzato molto tanto che ha ringraziato la conduttrice napoletana per avergli dato l’opportunità di poter replicare a quanto accaduto nella Casa più spiata d’Italia.

Filippo Nardi ha chiesto di nuovo scusa per le frasi dette su Maria Teresa Ruta e ha cercato di difendersi dai nuovi attacchi di Guenda Goria e Giovanni Ciacci, tra gli opinionisti di Domenica Live. Nardi ha parlato pure delle conseguenze di quello che è successo e delle gravi minacce che sono arrivate al figlio Zach, che è ancora un adolescente.

Lo spazio dedicato a Nardi ha però infastidito il pubblico, che su Twitter ha duramente criticato la scelta di Barbara d’Urso. “No cara Carmelita, Filippo Nardi in tv no, no, no, no… Proprio tu che difendi le donne… non meritava nessuna replica questo essere!”, ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro ha rimarcato: “Questa ripulita a Nardi, oltre ad essere finta e ridicola, non servirà a nulla e andrà nel dimenticatoio”.

“Nardi si difende a oltranza, è vomitevole. Basta vedere in tv questa gente”, ha ribadito un altro utente. E poi ancora: “Ignobile dar spazio a Nardi, non capisco perché si lamenta. Riconosca l’errore e si scusi senza i ma e i però, altrimenti sono scuse farlocche”. C’è chi ha più semplicemente chiesto: “Ma ancora danno spazio televisivo a Filippo Nardi?”.

Barbara d’Urso, dal canto suo, ha rivelato a Domenica Live di non aver riconosciuto Filippo Nardi nella Casa del Grande Fratello Vip. Per un periodo i due si sono frequentati – si parlava addirittura di un flirt – e a detta della conduttrice Mediaset Filippo non è mai stato volgare o arrogante nei suoi confronti.

Barbarella ha confidato che per un periodo Nardi ha pure frequentato la sua casa ma che oggi i rapporti si sono raffreddati: