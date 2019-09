Filippo Nardi e Barbara d’Urso: “Siamo uguali ma non è scattata la scintilla”

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso e Filippo Nardi non stanno insieme

Ha fatto parecchio discutere, la scorsa estate, la vicinanza tra Barbara d’Urso e Filippo Nardi, storico ex concorrente del Grande Fratello. I due hanno passato gran parte delle vacanze estive insieme e il conte inglese è stato addirittura ospite della villa della conduttrice Mediaset. Nelle scorse settimane la d’Urso ha smentito i pettegolezzi su questa liaison e ora ha chiarito la faccenda a Pomeriggio 5, dove è intervenuto lo stesso Nardi. I due hanno reagito al gossip con risate e battutine e hanno rimarcato che tra di loro c’è una grande amicizia. Soprattutto perché, come sottolineato dalla napoletana, Barbarella e Filippo sono molto simili. Le tante cose in comune e lo stesso modo di pensare li hanno portati a stringere un forte legame ma nulla più. Insomma, la scintilla non è scattata tra la conduttrice di Canale 5 e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Filippo Nardi aveva un’altra fidanzata

Tra l’altro, come svelato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la scorsa estate Filippo Nardi era legato ad un’altra persona. “Aveva una fidanzata giovanissima”, ha spifferato la dottoressa Giò. “Era una frequentazione ma non è andata”, ha precisato Nardi, che ha poi aggiunto che quella liaison è durata giusto il tempo di un battito di ciglia. Ora dunque Filippo è di nuovo single ma con la d’Urso non c’è più di un’amicizia e tanta stima e affetto.

Barbara d’Urso non è fidanzata da tempo

Anche Barbara d’Urso è ancora single: da anni non riesce a trovare un amore importante dopo la fine del matrimonio con il ballerino Michele Carfora. “Magari avessi una vita se…..e!”, ha detto la 62enne a Pomeriggio 5. Prima o poi arriverà il fantomatico principe azzurro?