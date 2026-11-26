Filippo Bisciglia ha svestito i panni del conduttore televisivo e ha indossato quelli dell0 one man show. In questi giorni, il 49enne romano è in tournée teatrale con il suo spettacolo Prima Della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti. Per lui un ruolo inedito: da oltre dieci anni racconta i sentimenti altrui in tv a Temptation Island, sul palco invece parla di se stesso e delle sue esperienze. Intervistato da Fanpage.it, ha spiegato come è nata l’idea di mettersi in gioco a teatro e ha ripercorso le tappe salienti del suo successo, iniziato nel lontano 2006, quando entrò nella Casa del Grande Fratello.

Filippo Bisciglia: “Non lascio Temptation Island. La fidanzata? Non c’è più”

Vent’anni fa il pubblico televisivo conobbe il giovane Bisciglia. Allora aveva 27 anni. Si fece notare al Grande Fratello. “Sono cambiati i modi di agire, di pensare, di comportarmi. Si cresce, si matura, e si cambia – ha osservato il conduttore – Ma sono sempre quel ragazzo caz*one, lui è sempre dentro di me. A teatro si vede anche quel Filippo lì, con la differenza che non ho più 27 anni, ma 49″.

Da oltre un decennio è il volto simbolo di Temptation Island. E non ha assolutamente intenzione di lasciare il timone. Però, qualora ci fosse la possibilità, non disdegnerebbe un’altra esperienza: “Ho sempre detto che mi piacerebbe condurre un game show, ma se dovesse palesarsi questa opportunità, non mollerei mai Temptation Island. Il calore del pubblico è tutto, non lo mollerei per nulla”.

Nel 2020 Temptation ebbe due edizioni, una estiva e una autunnale. Quest’ultima fu affidata ad Alessia Marcuzzi. Si mormorò allora che forse Maria De Filippi stava pensando di rimpiazzare Bisciglia. Le voci si rivelarono infondate. Filippo ha poi condotto tutte le stagioni a venire. “Se c’è stato un momento in cui ho sentito il rischio che qualcuno prendesse il mio posto? No. È sempre andato bene. Mi sto facendo un segno della croce, sono molto scaramantico, ma no, non ho mai avuto questa paura”, ha riferito il conduttore.

Quando Fanpage.it gli ha domandato se sia consapevole del fatto che nell’universo Maria De Filippi è diventato la sola cosa imprescindibile, è arrivata la seguente risposta: “Esageriamo (ride, ndr). Per me è un onore, sono felice. Ma non sono insostituibile o imprescindibile”. Nello spettacolo teatrale Bisciglia parla di sentimenti. Come è noto mesi fa la lunga storia d’amore con Pamela Camassa è giunta al capolinea. Lei si è rifatta una vita con Stefano Russo. E nella quotidianità di Filippo c’è una nuova donna? “No, non c’è più. Sono un uomo libero”.

Bisciglia e la confessione sui tradimenti a Pamela Camassa

Bisciglia ha quindi confermato quanto detto a Verissimo di recente, ossia che ha avuto una relazione con una donna che lo ha fatto innamorare, ma che non c’è stato il lieto fine. In quell’occasione rivelò anche per la prima volta pubblicamente di aver tradito Pamela Camassa. “Io qualche cavolata l’ho fatta, ma mi aveva perdonato”, ha confessato il conduttore, aggiungendo che la rottura con la modella non è dipesa dalle corna, bensì da un amore passionale che negli anni si è trasformato in una fratellanza.